Policía refuerza seguridad con cámaras conectadas al Centro de Operaciones Nacionales

La Policía Nacional informó que, como parte de los operativos de seguridad desarrollados a nivel nacional, se logró la aprehensión de 1,490 personas, resultado del trabajo coordinado entre distintas unidades y el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia, entre ellas las cámaras conectadas al Centro de Operaciones Nacionales (CON) del Ministerio de Seguridad Pública.

El director Jaime Fernández, explicó que el Municipio de Panamá se mantiene enlazado al CON como usuario del sistema, lo que permite a la Policía contar con información en tiempo real, mayor capacidad de análisis y evidencia audiovisual para apoyar investigaciones y facilitar la captura de personas vinculadas a hechos delictivos.

“Cada vez que se integran más cámaras al sistema, se incrementa la operatividad y la capacidad de respuesta, con más ojos vigilando y más información disponible para esclarecer hechos”, señaló el director Jaime Fernández, destacando que la administración del sistema corresponde al Ministerio de Seguridad.

Detalles de las aprehensiones

Del total de 1,490 personas aprehendidas, la Policía detalló que:

1,055 fueron detenidas por boletas de oficio en general .

fueron detenidas por . 78 por flagrancia .

por . 287 por faltas administrativas .

por . 8 por homicidio .

por . 5 por tentativa de homicidio .

por . 4 por pandillerismo .

por . 6 por narcotráfico .

por . 63 por microtráfico.

Además, se informó sobre la captura de uno de los individuos incluidos en la lista de los más buscados, vinculado a un caso de homicidio.

En cuanto a otro sospechoso identificado como Robert, las autoridades confirmaron que la investigación continúa en curso, sin precisar si se encuentra dentro o fuera del país, y aseguraron que se mantiene un trabajo coordinado entre todas las direcciones de la Policía Nacional para dar con su ubicación y la del grupo al que presuntamente pertenece.

Llamado por “parking” y disturbios

La Policía también se refirió a la proliferación de fiestas conocidas como “parking”, especialmente en sectores de Colón y áreas de la ciudad de Panamá como Cabo Verde, donde se han reportado situaciones de desorden.

Las autoridades advirtieron que este tipo de actividades, cuando se salen de control, dejan de ser recreativas y se convierten en focos de violencia, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar estos eventos.

Recordaron que durante las celebraciones de fin de año, particularmente el 31 de diciembre y el 1 de enero, se registraron incidentes en algunas zonas de Colón, incluyendo agresiones contra unidades policiales.

“La Policía Nacional continuará actuando de manera enérgica para garantizar la paz y la tranquilidad en las comunidades”, reiteraron.