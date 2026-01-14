Interpol Panamá entrega a Estados Unidos a dos extranjeros requeridos por delitos graves

Ambos mantenían órdenes de detención vigentes y procesos de extradición en curso al momento de su captura.

Ciudad de Panamá/La Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Panamá realizó este lunes 14 de enero la entrega a las autoridades de Estados Unidos de dos ciudadanos requeridos por la justicia de ese país por la presunta comisión de delitos graves.

Los detenidos, un ciudadano de nacionalidad hondureña y otro dominicano, fueron aprehendidos el pasado 16 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras la activación de notificaciones internacionales y en cumplimiento de los procedimientos establecidos de cooperación policial internacional.

De acuerdo con la información oficial, el ciudadano hondureño es requerido por el delito de secuestro, mientras que el ciudadano dominicano enfrenta cargos por violación sexual infantil.

Ambos mantenían órdenes de detención vigentes y procesos de extradición en curso al momento de su captura.

La entrega de estas personas a las autoridades estadounidenses se realizó conforme a los protocolos legales y acuerdos internacionales suscritos por Panamá, en coordinación con las instancias judiciales correspondientes.