Aprehenden a alias 'Osito' presunto responsable de robos a conductores de plataformas digitales en Chiriquí

Un hombre conocido con el alias de “Osito” fue aprehendido mediante diligencia de allanamiento y registro en el distrito de David, provincia de Chiriquí, por su presunta vinculación a delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de robo, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso estaría relacionado con robos cometidos en noviembre de 2025 en el distrito de David, en perjuicio de conductores de plataformas digitales, quienes habrían sido despojados de sus pertenencias mediante el uso de violencia.

Tras su aprehensión, el individuo fue trasladado para los trámites correspondientes y quedó a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad en los hechos.

Las autoridades reiteraron su llamado a los conductores de plataformas digitales a presentar denuncias y a colaborar con las investigaciones para fortalecer los procesos judiciales.