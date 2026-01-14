Lotería Fiscal: Anuncian fecha para el primer sorteo del 2026

El MEF recordó que en los sorteos anteriores muchos sobres fueron descartados por errores en el llenado, por lo que insistió en la importancia de revisar cuidadosamente la documentación antes de depositarla.

El próximo 26 de febrero se llevará a cabo el primer sorteo del 2026 de la Lotería Fiscal, iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que continúa incentivando a los ciudadanos a exigir su factura fiscal. Para esta edición serán válidas todas las facturas emitidas del 31 de diciembre al 19 de febrero de 2026, día en que cierran las urnas.

Estos son los premios:

5 ganadores de $10,000

de 10 ganadores de $5,000

de 10 ganadores de $1,000

La participación es ilimitada, lo que significa que cada persona puede depositar la cantidad de sobres que desee, aumentando así sus posibilidades de ganar.

Requisitos para participar

Para evitar que los sobres sean anulados, los participantes deben asegurarse de cumplir con cada uno de los pasos establecidos:

Cada sobre debe contener cinco facturas fiscales o electrónicas válidas.

Las facturas deben incluir el nombre completo y número de cédula del participante; si no aparece, puede escribirse al reverso.

El sobre debe estar bien sellado.

En la cara externa deben colocarse los datos personales del participante: nombre, cédula, teléfono, correo electrónico y dirección.

El MEF recordó que en los sorteos anteriores muchos sobres fueron descartados por errores en el llenado, por lo que insistió en la importancia de revisar cuidadosamente la documentación antes de depositarla.

Sorteos regionales: una propuesta en evaluación

Ante la expectativa de recibir hasta millón y medio de sobres para el sorteo del 30 de diciembre, el MEF analiza posibles ajustes al formato.

Entre las alternativas se contempla la implementación de sorteos regionales o provinciales con el fin de “hacerlo más equitativo y transparente”.