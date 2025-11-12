Lotería Fiscal: DGI evalúa realizar sorteos provinciales desde 2026; el próximo es en diciembre

El primer sorteo se realizó el 28 de agosto, con la recepción de 40 mil sobres. Para el segundo sorteo, el 30 de octubre, la participación se multiplicó: más de 1 millón 50 mil sobres, cada uno con al menos cinco facturas, lo que representa cerca de cinco millones de comprobantes en competencia.

El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, afirmó que la lotería fiscal ha generado un importante aumento en la recaudación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), y adelantó que el Gobierno evalúa nuevos cambios en su formato, incluyendo sorteos provinciales para hacer más justa y accesible la participación.

Según Fernández, antes de la implementación de la lotería fiscal, el promedio mensual de recaudación por ITBMS era de 69 millones de dólares. Tras el anuncio del programa en julio, esa cifra subió a 74 y 77 millones en los meses siguientes. En septiembre, ya consolidado el proyecto, la recaudación alcanzó 80 millones de dólares, y en octubre, de forma preliminar, llegó a 93 millones, un incremento de casi 35% respecto a los primeros meses del año.

El primer sorteo se realizó el 28 de agosto, con la recepción de 40 mil sobres. Para el segundo sorteo, el 30 de octubre, la participación se multiplicó: más de 1 millón 50 mil sobres, cada uno con al menos cinco facturas, lo que representa cerca de cinco millones de comprobantes en competencia.

Te puede interesar: Cámara de Comercio plantea debate sobre minería, empleo y sostenibilidad en Panamá

“El solo anuncio de la lotería fiscal produjo una subida inmediata en la recaudación, a punta de incentivo”, destacó Fernández, quien aseguró que la iniciativa ha demostrado que el consumo sí existe, pero antes no se estaba reportando correctamente.

El funcionario adelantó que el próximo sorteo está previsto para el 30 de diciembre, y se espera una participación aún mayor, de hasta millón y medio de sobres. Ante esa masiva respuesta, el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa ajustar el formato, considerando sorteos regionales o provinciales “para hacerlo más equitativo y transparente”.

Fernández también reconoció que el éxito de la lotería fiscal ha revelado deficiencias estructurales en la DGI, como la falta de auditores y fiscalizadores. Hace quince años, la institución contaba con más de 100 inspectores, pero al asumir la actual administración apenas quedaban unos 20. “Estamos reconstruyendo la DGI y formando personal, porque ser auditor fiscal no se aprende en seis meses”, explicó.

Además, el viceministro señaló que el Gobierno busca cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y que el impacto de la lotería, junto a otras medidas de cobro y fiscalización, podría incluso reducir el déficit proyectado al cierre del año por debajo del 3.9% del PIB.

“Estamos viendo una luz al final del túnel. Hay una gestión de cobro más acuciosa, más responsable, y los resultados se están notando”, concluyó.