Aprehenden a exrepresentante de Cristóbal en Colón por peculado

Durante esta operación fueron aprehendidos un exrepresentante de corregimiento y un extesorero.

El exrepresentante y el extesorero de Cristóbal en Colón fueron aprehendidos la mañana de este martes por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio de esta junta comunal.

El operativo desarrollado por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, contra estas dos personas, que son investigadas por la presunta comisión del delito en la modalidad de peculado La diligencia se llevó a cabo en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, las aprehensiones se dieron luego de que la Contraloría General de la República levantara un informe de auditoría en el cual se detectaron supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

El informe señala que estas irregularidades habrían provocado una lesión económica al Estado que supera los 339 mil dólares, motivo por el cual se iniciaron las acciones legales correspondientes.