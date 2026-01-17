Hombre asesina a su pareja y luego se quita la vida en Burunga de Arraiján

Un hombre asesinó a su pareja y posteriormente se quitó la vida con la misma arma de fuego, en un hecho ocurrido en el sector de Altos de Las Torres, en Burunga de Arraiján, convirtiéndose en el primer femicidio registrado en el distrito en lo que va del año.

De acuerdo con informes preliminares, el hombre, de 45 años, llegó a la residencia durante la madrugada bajo los efectos del alcohol y sostuvo una fuerte discusión con su pareja. En medio del altercado, sacó un arma de fuego y le disparó, causándole la muerte de manera inmediata. Posteriormente, el agresor se suicidó.

El crimen ocurrió frente a las hijas de la víctima, una niña de 3 años y una adolescente de 17, quienes quedaron en estado de orfandad tras el trágico suceso.

Un vocero de la Policía Nacional informó que la mujer era de nacionalidad dominicana y confirmó que se han iniciado las diligencias correspondientes para brindar atención y protección a las menores que se encontraban en el lugar al momento del hecho.

La comunidad se mantiene consternada ante este nuevo episodio de violencia.

Información Yiniva Caballero