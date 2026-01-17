Conductor realizó maniobra extrema para evadir robo de joyas en la autopista Panamá-Colón ¿Cómo lo logró?

Hasta el momento, no se reportan personas aprehendidas por este hecho, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para dar con los responsables.

Colón/Un vehículo tipo camioneta blindada fue víctima de un intento de robo durante la mañana de este sábado en la autopista Panamá–Colón, a la altura del puente Chagres.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del vehículo logró evadir a los delincuentes realizando una maniobra en reversa por aproximadamente cinco kilómetros, hasta llegar al peaje de Buenavista, donde solicitó apoyo a agentes de la Policía Nacional que se encontraban en el área.

Al lugar acudieron miembros de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para iniciar las diligencias correspondientes.

Se conoció que el vehículo blindado transportaba una gran cantidad de joyas de alto valor, pertenecientes a una empresa ubicada en la Zona Libre de Colón, cuando fue interceptado por hombres que se desplazaban en dos vehículos.

Durante el intento de asalto, los atacantes realizaron varias detonaciones con arma de fuego con el objetivo de obligar al conductor a detenerse.

Hasta el momento, no se reportan personas aprehendidas por este hecho, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para dar con los responsables.

Información de Néstor Delgado

