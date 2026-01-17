Sinaproc refuerza vigilancia tras aviso por fuertes lluvias en Bocas del Toro

Ante la vigencia del aviso de vigilancia, el Sinaproc recomienda a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, evitar cruzar ríos y quebradas acrecentadas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Bocas del Toro/Este sábado 17 de enero, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) activó un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en varias regiones del país, incluida la provincia de Bocas del Toro, hasta el próximo 19 de enero.

Ante estas condiciones, Rufino Acosta, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en la provincia, detalló que se mantiene un monitoreo constante y reiteraron el llamado a la población a seguir las medidas de prevención.

Acosta explicó que la región se encuentra en una etapa de transición de la temporada lluviosa hacia la estación seca; sin embargo, indicó que en Bocas del Toro aún se registran días en los que las lluvias pueden intensificarse de leves a moderadas, lo que representa un riesgo, principalmente en ríos y quebradas.

El director provincial del Sinaproc recomendó a la población evitar visitar ríos durante los días lluviosos, debido a la posibilidad de crecidas repentinas o cabezas de agua. Detalló que la institución mantiene personal desplegado en distintos puntos de la provincia, incluyendo el río El Silencio, el área del Teribe y el río Changuinola, donde se realizan sondeos constantes para evaluar los niveles y condiciones de los cauces.

Acosta destacó que, en lo que va del año, no se han registrado eventos que lamentar en la provincia y atribuyó este resultado a la colaboración de la ciudadanía. En ese sentido, felicitó a las personas que visitan balnearios por acatar las recomendaciones de los guardavidas, especialmente cuando se les solicita abandonar las áreas por motivos de seguridad.

Reiteró que ante la vigencia del aviso de vigilancia, el Sinaproc recomienda a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, evitar cruzar ríos y quebradas acrecentadas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

