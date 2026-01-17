Mil Polleras 2026: Estrellas de la música típica panameña se dan cita en Las Tablas

Las Tablas se convirtió así en el escenario perfecto para rendir homenaje no solo a la pollera, sino también al montuno, la camisilla y el sombrero, símbolos que siguen siendo fieles guardianes de la cultura y la tradición panameña.

Como suele decirse popularmente, “todos los caminos conducen a Las Tablas”, y este fin de semana la frase cobró pleno sentido con la celebración del tradicional desfile de las Mil Polleras, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del país. Desde tempranas horas, cientos de personas acudieron a esta ciudad santeña ataviadas con trajes típicos, convirtiendo cada calle en un homenaje vivo al folclor y a las tradiciones panameñas.

La fiesta no solo se vivió en el desfile, sino también en la música. Reconocidos artistas de la música típica panameña dijeron presente para sumarse a la actividad y animar las jornadas nocturnas con presentaciones que pondrán a bailar a propios y visitantes. Entre ellos destacaron figuras como el legendario Dorindo Cárdenas, conocido como el Poste de macano negro; Jhonathan Chávez, Kako Nieto, Víctor Bernal y hasta los hermanos Gaitanes, quienes aportaron su talento a esta celebración cultural.

Dorindo Cárdenas expresó su profundo cariño por la región santeña, a la que calificó como cuna de la cultura y las tradiciones del país, y agradeció a los visitantes que cada año llegan para respaldar este evento que enaltece la identidad nacional.

Por su parte, Jhonathan Chávez resaltó que, además de fortalecer las raíces culturales, el desfile tiene un impacto positivo en la economía local, al dinamizar sectores como la confección y alquiler de trajes, la música, el sonido y otros servicios. “La gente se lo toma de corazón; venir bien ataviados al desfile de las Mil Polleras", comentó.

Alberto Gaitán manifestó su satisfacción de participar en esta manifestación de identidad nacional, destacando la presencia del sombrero tradicional y la gastronomía típica como elementos esenciales de la festividad. En tanto, Kako Nieto señaló que esta es una oportunidad para disfrutar de las costumbres y para que las mujeres se engalanen con “el traje más bonito del planeta”.

Víctor Bernal también destacó la belleza del folclor panameño y el orgullo que representa ver a tantas personas llegar a Las Tablas para lucir el traje nacional. “Es un aporte directo a la esencia del panameño”, afirmó.

Las Tablas se convirtió así en el escenario perfecto para rendir homenaje no solo a la pollera, sino también al montuno, la camisilla y el sombrero, símbolos que siguen siendo fieles guardianes de la cultura y la tradición panameña.