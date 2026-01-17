Inician trabajos en la Ruta del Café en Boquete; habrá cierres y pasos controlados por varios meses

La entidad informó que el área contará con señalización preventiva y personal capacitado para el control del tránsito, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los usuarios de la vía como de los trabajadores del proyecto.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el inicio de los trabajos correspondientes al proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la Ruta del Café, considerada la segunda entrada más segura al distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con el comunicado oficial, las labores comenzarán a partir del 17 de enero de 2026 en el corregimiento de Los Naranjos, y se desarrollarán en horario de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.

Los trabajos se realizarán en distintos tramos viales, con afectaciones variables al tránsito. En la vía Jaramillo Abajo, la carretera permanecerá habilitada con un solo paño, permitiendo el paso de residentes, comerciantes, transeúntes y vehículos locales, por un período aproximado de cuatro meses.

En tanto, los tramos Jaramillo Centro–Bajo Boquete (puente Bailey) y Jaramillo Arriba–Jaramillo Abajo permanecerán cerrados temporalmente hasta la culminación de las obras, con una duración estimada de ocho meses, según detalló el MOP.

La entidad informó que el área contará con señalización preventiva y personal capacitado para el control del tránsito, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los usuarios de la vía como de los trabajadores del proyecto. Asimismo, solicitó a los conductores respetar la señalización instalada y atender las indicaciones del personal en sitio.