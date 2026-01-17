Roban bus municipal en Arraiján y hieren con arma blanca a un policía municipal

En el comunicado, las autoridades municipales advirtieron que los delincuentes se movilizaron hacia la ciudad, por lo que solicitaron a la población mantenerse alerta y comunicarse con las autoridades ante cualquier información relevante.

La Alcaldía de Arraiján informó sobre un nuevo hecho delictivo ocurrido la noche del viernes 16 de enero, cuando hombres desconocidos robaron un bus municipal y agredieron con arma blanca a un agente de la Policía Municipal, durante un ataque registrado en el gimnasio Régulo Sánchez.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente ocurrió aproximadamente a las 11:00 de la noche, cuando varios individuos ingresaron al recinto y sustrajeron un vehículo tipo Toyota Coaster, año 2022, color blanco con líneas amarillas, placa G17071, debidamente rotulado con el logo de la Alcaldía de Arraiján.

Durante el hecho, un agente de la Policía Municipal fue agredido físicamente por los antisociales y resultó herido con arma blanca. El funcionario fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde recibió atención especializada y actualmente se mantiene bajo observación médica.

La Alcaldía condenó enérgicamente este acto de violencia, al señalar que pone en riesgo la vida e integridad del personal municipal, así como los bienes y programas dirigidos a la comunidad estudiantil.

Asimismo, reiteró su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades competentes para dar con los responsables de este suceso, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a brindar cualquier información que contribuya a la ubicación del vehículo robado y a la identificación de los involucrados.

