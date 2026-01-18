MiAmbiente realiza consulta para actualizar la ley forestal en Bocas del Toro; próxima gira será en Chiriquí

Los casos de contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, en la región de Azuero, forman parte de los señalados que la nueva ley pretende prevenir, este tipo de situaciones que pongan en riesgo los recursos hídricos.

Bocas del Toro/Con el objetivo de fortalecer la protección de los bosques y actualizar el marco legal vigente, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Bocas del Toro realizó una consulta participativa y una jornada de sensibilización ambiental, dirigidas a varios sectores.

Durante la actividad, representantes de distintos sectores conocieron el alcance de la propuesta y presentaron sus aportes. MiAmbiente informó que esta iniciativa responde a los efectos del cambio climático, busca impulsar prácticas de producción sostenible y garantizar una protección efectiva de los bosques naturales, especialmente en áreas protegidas de Bocas del Toro.

Manuel Palacios, gerente de una cooperativa de cacao, señaló que se trata de un tema de interés tanto a nivel nacional como internacional, considerando que este rubro tiene presencia en mercados externos. “A nivel de empresa nos beneficia porque se viene a actualizar cierta información que muchas veces limita a la empresa a ser más competitiva en algunas actividades, más que todo forestales”, indicó.

Por su parte, Carlos Espinoza, director nacional forestal de MiAmbiente, explicó que durante estas jornadas se presenta la nueva visión del marco normativo del sector forestal con el fin de recibir consultas y aportes para su fortalecimiento. “Tenemos una ley que está cumpliendo 32 años los primeros días de febrero y que no ha logrado detener la deforestación ni la degradación", detalló.

Espinoza indicó que, además de reforzar las capacidades del Estado en vigilancia y control, es necesario establecer incentivos para quienes se dedican a la conservación. “Necesitamos estar en capacidad de brindar apoyo a todo aquel que quiere conservar los bosques”, afirmó.

Las consultas ya se han realizado en Azuero, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién y Colón. Está previsto continuar este lunes 19 de enero en Chiriquí y, posteriormente, en febrero, en comarcas y territorios indígenas, con el fin de recibir retroalimentación de estos sectores.

Entre los aspectos planteados durante la actualización legislativa se encuentra el fortalecimiento del concepto de patrimonio forestal del Estado y la ordenación del territorio como herramienta para su protección.

“La ley fortalece el concepto de patrimonio forestal del Estado y pone la ordenación del territorio para proteger ese patrimonio”, explicó Espinoza.

Asimismo, se busca prohibir el cambio de uso de suelo, especialmente en zonas con altas pendientes y áreas que protegen nacimientos de agua.

“No puede haber, bajo estas condiciones, suelos con altas pendientes que protegen nacimientos de agua sometidos a una ganadería extensiva, que es contraria a la conservación de los bosques”.

El funcionario recordó los casos de contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, en la región de Azuero, señalando que la nueva ley pretende prevenir situaciones que pongan en riesgo los recursos hídricos.

Como contexto, MiAmbiente destacó que esta iniciativa corresponde a la actualización de la legislación forestal nacional, vigente desde el 3 de febrero de 1994, una normativa con más de 30 años que requiere fortalecimiento. La propuesta también busca incluir de manera participativa a los pueblos originarios, en cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar el desarrollo económico y sostenible del sector forestal del país.

