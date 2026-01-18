Avioneta sufre incidente al aterrizar en Contadora; tres personas salen ilesas

La AAC detalló que en el avión viajaban tres personas , quienes resultaron ilesas tras el incidente.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que una aeronave privada sufrió un incidente la mañana de este domingo 18 de enero de 2026, cuando se salió de la pista al momento de aterrizar en el aeródromo Raúl Arias, en la isla de Contadora.

De acuerdo con el comunicado oficial, se trata de una aeronave con matrícula HP-1475, modelo Cessna 182, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en la ciudad de Panamá, hacia Contadora.

La AAC detalló que en el avión viajaban tres personas, quienes resultaron ilesas tras el incidente.

La entidad explicó que, como parte de sus funciones de supervisión y seguridad de la aviación civil, se mantiene recabando la información necesaria para determinar las causas del suceso y establecer las acciones que correspondan conforme a los procedimientos establecidos.

La situación se encuentra bajo investigación y, hasta el momento, no se han reportado afectaciones adicionales ni interrupciones prolongadas en las operaciones del aeródromo.