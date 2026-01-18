La costa caribeña ya tiene reina para el Carnaval de Alegoría 2026

Las autoridades y organizadores reiteraron el llamado a disfrutar de estas fiestas con responsabilidad, orden y respeto, para garantizar un carnaval seguro y lleno de alegría en la costa caribeña.

La provincia de Colón ya tiene soberana para sus fiestas carnestolendas. La noche de este sábado, en el Centro de Arte y Cultura de Colón, fue escogida Yaileen Acosta como la nueva reina del Carnaval de Alegoría 2026, en un evento que reunió a decenas de asistentes.

Acosta representará a la costa caribeña durante los carnavales y estará acompañada por sus cuatro princesas. Tras su coronación, la nueva soberana adelantó que para este año se espera un carnaval lleno de esplendor, lujo y diversión, pero también hizo un llamado al respeto y al buen comportamiento ciudadano.

“El carnaval es alegría, cultura, música y respeto. Invito a todos a que vengan a Colón y vivan la experiencia de un carnaval digno y de altura en la tacita de oro”, expresó la reina, visiblemente emocionada.

El Centro de Arte y Cultura fue el epicentro de la escogencia y coronación de la soberana 2026, marcando el inicio oficial de los preparativos de estas fiestas tradicionales. La ruta principal del carnaval será la avenida Ahmed Waked, conocida popularmente como Plaza Millennium, donde se concentrarán las actividades.

Por su parte, Roberto Edward, presidente de la Junta de Carnaval de la provincia de Colón, confirmó que este domingo se realizó formalmente la coronación de la nueva majestad del Carnaval de Alegoría 2026.

“Vamos a tener carros cisterna, tarimas con música en vivo y toda la logística necesaria para que Colón viva un gran carnaval”, indicó Edward, quien detalló que las actividades se desarrollarán en la avenida Miguel Amador, cerca del puente y la puerta número seis de la Zona Libre de Colón.

Jaileeen Acosta manifestó sentirse feliz, honrada y agradecida con el pueblo colonense por el respaldo recibido. Aseguró que dejó el resultado “en manos de Dios” y ahora asume el compromiso de representar con orgullo a la provincia durante los cuatro días de carnaval.

Las autoridades y organizadores reiteraron el llamado a disfrutar de estas fiestas con responsabilidad, orden y respeto, para garantizar un carnaval seguro y lleno de alegría en la costa caribeña.

Información de Néstor Delgado