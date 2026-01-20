San Miguelito: Consorcio Aseo Nacional queda fuera de la licitación de recolección de basura

La licitación en cuestión contemplaba la concesión del servicio por un período de 20 años , lo que la convertía en un contrato de largo plazo y de alto impacto para la administración municipal y para los residentes del distrito.

San Miguelito/El único proponente, el Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito, quedó fuera del proceso de licitación para el servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito, luego de que la Comisión Evaluadora determinara que no cumplía con los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego de cargos.

Así lo informó la Alcaldía de San Miguelito mediante un comunicado oficial fechado el 20 de enero de 2026, en el que se detalla que el informe de la Comisión Evaluadora del Acto Público N.° 2025-5-78-0-08-LV-006575 fue emitido el 19 de enero, dentro del plazo legal correspondiente.

Tras el análisis técnico y documental, la Comisión concluyó que el consorcio, integrado por las empresas Pronto Aseo, S.A., Retraneq y Recicladora Nacional, no cumplía con los requisitos mínimos exigidos, por lo que su propuesta no avanzó a la etapa de evaluación bajo los criterios y la metodología de ponderación establecidos.

Como consecuencia de esta decisión, el Municipio de San Miguelito deberá convocar un nuevo acto público para contratar el servicio de recolección de basura, un proceso clave para el distrito, especialmente tras los problemas registrados en la prestación del servicio en meses recientes. No obstante, el director de contrataciones del Municipio manifestó en el Concejo que la empresa tenía siete días para reconsiderar, para luego declarar oficialmente desierta la licitación.

La licitación en cuestión contemplaba la concesión del servicio por un período de 20 años, lo que la convertía en un contrato de largo plazo y de alto impacto para la administración municipal y para los residentes del distrito.

Actualmente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario del distrito de Panamá apoya a San Miguelito con la recolección de basura, luego de que no fueran refrendados los contratos de las tres empresas que habían sido seleccionadas para prestar el servicio de manera temporal, mientras entraba en vigencia la contratación por 20 años, la cual sigue con un futuro incierto.