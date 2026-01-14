Ifarhu: Estudiantes de medicina desesperados, protestan por becas no formalizadas

El Ifarhu explicó que, desde enero de 2025, rige un nuevo reglamento que elimina los auxilios económicos, lo que ha impedido continuar los pagos bajo esa figura.

Un grupo de estudiantes de Medicina protestó la mañana de este martes en la sede principal del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), al denunciar que se encuentran en un limbo legal que pone en riesgo la continuidad de sus estudios universitarios.

Los estudiantes explicaron que aplicaron y fueron seleccionados para becas en 2022, bajo el entonces vigente programa de auxilios económicos, e iniciaron sus carreras con ese respaldo. Sin embargo, aseguran que sus contratos nunca fueron formalizados por el Ifaru, lo que ahora ha generado que las universidades exijan los pagos pendientes y bloqueen la matrícula.

Según relataron, el cuatrimestre ya inició y muchos no han podido matricularse debido a que sus sistemas académicos permanecen bloqueados, por lo que temen perder el periodo académico si la situación no se resuelve en los próximos días.

Te puede interesar: Rector Flores presenta declaración jurada en la que descarta la reelección en la Universidad de Panamá

“Si no lo solucionamos esta semana, vamos a perder el cuatrimestre, se retrasa nuestro proceso y existe el miedo de no poder continuar la carrera”, manifestó Esperanza Sánchez, estudiante afectada, quien destacó que muchos provienen de familias de bajos recursos y han invertido años de esfuerzo y sacrificio para sostener sus estudios.

Señaló que ella viaja desde la Costa Arriba de Colón, calificó la situación como una injusticia, al señalar que los afectados son quienes menos responsabilidad tienen en el problema administrativo que hoy enfrentan.

Una comisión del Ifarhu, encabezada por su secretario general, José Bravo, recibió a los estudiantes y sostuvo una reunión para analizar el caso. De acuerdo con la institución, tras la eliminación del programa de auxilios económicos, estos beneficiarios deben migrar a un nuevo programa de becas socioeconómicas, proceso que actualmente se encuentra en revisión legal.

El Ifarhu explicó que, desde enero de 2025, rige un nuevo reglamento que elimina los auxilios económicos, lo que ha impedido continuar los pagos bajo esa figura. Añadió que existe un grupo de estudiantes que no firmó contrato, pese a haber sido asignado como beneficiario, lo que complica aún más la situación.

Aunque este martes protestaron alrededor de 28 estudiantes, el Ifaru estima que unos 120 estudiantes de distintas universidades, principalmente de la Facultad de Medicina, estarían afectados por esta problemática.

Información de Kayra Saldaña