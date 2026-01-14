Rector Flores presenta declaración jurada en la que descarta la reelección en la Universidad de Panamá

La declaración fue firmada en presencia de testigos y quedó debidamente autenticada por la notaría correspondiente, dejando constancia formal de la decisión del rector.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, firmó una declaración notarial jurada en la que deja constancia de que no se postulará ni aceptará una nueva candidatura para el cargo de rector durante el periodo 2026-2031, ni en futuros procesos electorales para ocupar esa posición.

El documento fue suscrito el 13 de enero de 2026 ante el Notario Público Duodécimo del Circuito de Panamá, Souhail Musbah Halwany Cigarruista, en la ciudad de Panamá, bajo la gravedad de juramento.

En la declaración, Flores Castro manifiesta de forma libre, voluntaria y consciente su decisión de no aspirar nuevamente a la rectoría una vez concluido el periodo para el cual fue electo por la comunidad universitaria.

Asimismo, establece que, tras finalizar su actual mandato, no aceptará ningún cargo de autoridad dentro de la Universidad de Panamá, institución a la que asegura haber servido de manera ininterrumpida por más de 43 años.

Flores es rector de la principal casa de estudios superiores del país desde el 2016, años en los que ha gestionado avances en investigación, sostenibilidad y modernización académica.

Además, ha tenido una postura de defensa de la autonomía universitaria durante protestas protagonizadas por los estudiantes, aunque ha criticado la violencia de algunos grupos. Recientemente se conoció que se opuso a ceder terrenos al gobierno a cambio de la construcción de un nuevo campus.

La declaración fue firmada en presencia de testigos y quedó debidamente autenticada por la notaría correspondiente, dejando constancia formal de la decisión del rector, en medio del proceso de transición que se avecina en la principal casa de estudios superiores del país.