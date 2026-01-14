Juicio Odebrecht: El presunto vínculo del expresidente Ricardo Martinelli con la 'caja 2'

⚖ Durante la lectura del documento, se expuso la presunta vinculación del expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, señalándolo como presunto destinatario final de fondos ilícitos canalizados a través de varias empresas y transferencias a título personal. ⚖ A ello se suma la declaración de André Luiz Campos Rabello, rendida en Brasil en 2017, quien aseguró que la familia Martinelli brindaba servicios de "lobby" a Odebrecht en Panamá, y reconoció haber sido donante de la campaña presidencial.

Ciudad de Panamá, Panamá/La lectura del auto de llamamiento a juicio, que continuó este miércoles 14 de enero, marcó un nuevo capítulo en el proceso penal por el caso Odebrecht, al exponer de forma detallada la acusación formal contra los imputados y la estructura del presunto esquema criminal que operó durante años en Panamá.

Se trata de un proceso catalogado de alto perfil, considerado uno de los más complejos y trascendentales en la historia judicial del país. El expediente de más de un millón de fojas en 2,756 tomos, construido tras más de ocho años de investigaciones, es descrito como sin precedentes por el volumen de pruebas y la sofisticación del entramado financiero, sustentado, según la Fiscalía, en el uso de sociedades pantalla, transferencias internacionales y pagos no contabilizados provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocido como la “caja 2”.

Durante la lectura del documento, se expuso la presunta vinculación del expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, señalándolo como destinatario final de fondos ilícitos canalizados a través de Richeliu Investment Company Inc., Importadora Ricamar, S.A., y transferencias a título personal. De acuerdo con la trazabilidad financiera, estos recursos habrían sido movilizados desde cuentas en el extranjero controladas por sociedades "offshore", administradas por operadores del conglomerado Odebrecht.

Las investigaciones detallan, según el criterio planteado en el auto por la jueza, que empresas como Constructora Internacional del Sur, Klienfeld Services Ltd., Innovation Research Engineering e Intercorp Logistic Ltd., controladas por Olivio Rodrigues, realizaron transferencias a Caribbean Holding Services Ltd., sociedad que posteriormente emitía pagos y cheques de gerencia a favor de Martinelli Berrocal.

Donaciones para la campaña política

Uno de los testimonios clave citados es el de André Luiz Campos Rabello, rendido en Brasil en 2017, quien aseguró que la familia Martinelli brindaba servicios de "lobby" a Odebrecht en Panamá, y reconoció haber sido donante de la campaña presidencial. Rabello también relató una reunión con Martinelli en las oficinas de sus supermercados, donde se discutieron deudas pendientes de la constructora con el Estado panameño, las cuales serían saldadas tras el proceso electoral.

"Al momento de hacer referencia acerca del servicio de 'lobby' recibido por la empresa Odebrecht en Latinoamérica, señaló en cuanto a Panamá que dicho servicio era suministrado por la familia Martinelli; adicionalmente, hizo referencia a una reunión con un candidato a la presidencia de la República de Panamá, en las oficinas de sus supermercados (Ricardo Martinelli Berrocal), en la que él le indicó que los problemas que había tenido Odebrecht en Panamá giraban en torno al cumplimiento de los pagos y que mantenían una deuda de $50 millones, a lo que respondió que, después de las elecciones se le iba a pagar. Por último, admitió haber sido donante de la campaña presidencial del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal", se indica en dicho documento.

Al documento también se suma Aaron Ramón Mizrachi Malca, cuñado del exmandatario, quien en declaración indagatoria del 2 de septiembre de 2020 afirmó que recibió fondos de Odebrecht y sus filiales por solicitud directa de Martinelli, destinados a donaciones para la campaña política, por un monto aproximado de tres millones de dólares. Este señalamiento fue ratificado mediante declaración jurada.

"Él me pide que por mi confianza y que era la única persona en quien él confiaba para recibir las donaciones, que iban a ser más o menos de tres millones de dólares para la campaña política, y que él no confiaba en más nadie más que en mí para recibirlas y luego entregárselas. Y le pregunto de quién voy a recibir esa gran cantidad de plata y me contestó de Odebrecht y filiales", reveló el documento.

Registros bancarios aportados por una entidad bancaria reflejan transferencias directas desde una cuenta de Caribbean Holding Services Ltd. a favor de Ricardo Martinelli, realizadas en enero y febrero de 2009, cada una por 200,005 dólares, movimientos que forman parte del sustento probatorio.

En el documento también se destacó información bancaria de otra entidad financiera, que identifica a Ricardo Martinelli como firmante y beneficiario final de Richeliu Investment Company Inc., respaldada por declaraciones juradas que confirman su control total sobre la sociedad.

Otro punto relevante es la declaración de Mónica Cunha Moura, quien aseguró que negoció pagos por 21 millones de dólares para financiar la campaña de José Domingo Arias y mejorar la imagen del gobierno de Martinelli, con Odebrecht actuando como intermediario financiero. Cunha Moura indicó además que recibió personalmente 500 mil dólares en efectivo entregados por Martinelli, hecho que describió ante las autoridades.

El auto de llamamiento también hace referencia a órdenes de pago identificadas con el seudónimo “AGUIA”, alias que, según un testigo protegido, correspondía a Ricardo Martinelli Berrocal, mecanismo utilizado para ocultar tanto el origen de los fondos como al beneficiario final. Documentación entregada por la propia Odebrecht refuerza esta hipótesis.

Situación de Aaron Mizrachi Malca

En cuanto a Aaron Ramón Mizrachi Malca, el documento señala que su presunta vinculación surge por figurar como firmante autorizado y beneficiario final de cuentas bancarias de Caribbean Holding Services Ltd., las cuales recibieron millonarias transferencias de sociedades vinculadas a la “caja 2” de Odebrecht.

Estados de cuenta bancarios evidencian ingresos superiores a 1.4 millones de dólares, provenientes de filiales del Grupo Odebrecht, así como posteriores transferencias y cheques dirigidos a sociedades y personas vinculadas a figuras políticas, entre ellas Ricardo Martinelli, sus hijos, el expresidente Juan Carlos Varela y estructuras asociadas a campañas electorales.

Según la Fiscalía, estas operaciones reflejan un patrón típico de blanqueo de capitales, basado en la fragmentación del dinero, el uso de múltiples cuentas y la simulación de actividades comerciales para dificultar el rastreo de los fondos.

Con base en el conjunto de pruebas documentales, bancarias y testimoniales, se consideró que existían méritos suficientes para elevar a juicio las causas contra Ricardo Alberto Martinelli Berrocal y Aaron Ramón Mizrachi Malca, conforme a lo establecido en el artículo 2219 del Código Judicial, a fin de que se debata su responsabilidad penal en el caso Odebrecht por un delito que establece penas de cinco a doce años de prisión.