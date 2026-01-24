Ifarhu abre concurso de becas para estudiantes con discapacidad desde el 26 de enero

En el caso de los estudiantes universitarios en continuación de carrera , también se exige mantener la condición de estudiante regular , cursando las materias completas según el plan de estudios.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir del 26 de enero, estudiantes con discapacidad de distintos niveles educativos podrán postular al concurso de becas 2026, una oportunidad que busca brindar apoyo económico para que continúen su formación académica.

El período de inscripción se extenderá hasta el 6 de febrero de 2026 y el trámite deberá realizarse de manera virtual a través del portal www.ifarhu.gob.pa, donde los aspirantes deberán completar el formulario correspondiente y conservar la contraseña asignada, necesaria para conocer posteriormente si resultan preseleccionados.

El concurso está dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media, universitarios, así como a quienes cursan maestrías y doctorados en universidades oficiales. El respaldo económico apunta a reducir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Para participar, los aspirantes deberán cumplir con requisitos médicos y académicos, entre ellos contar con un diagnóstico médico vigente, con una antigüedad no mayor de 12 meses, emitido por especialistas de centros de salud públicos o privados, o presentar el carné de Secretaría Nacional de Discapacidad o el certificado escolar del IPHE. Además, es indispensable estar matriculado en el sistema educativo.

Convocatoria de Becas a estudiantes con Discapacidad inicia el 26 de enero.

En el caso de los estudiantes universitarios en continuación de carrera, también se exige mantener la condición de estudiante regular, cursando las materias completas según el plan de estudios.

Las autoridades recomiendan a los interesados verificar con antelación los requisitos y realizar su postulación dentro del plazo establecido, para evitar quedar fuera del proceso de selección.