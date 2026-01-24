Aprehenden a un hombre con armas de fabricación casera dentro de un taxi en Aguadulce

Aguadulce, Coclé/Un operativo policial realizado en la barriada La Cruz, en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, culminó con la aprehensión de un ciudadano que portaba dos armas de fuego de fabricación casera mientras se desplazaba a bordo de un taxi.

La acción se produjo tras un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia de varios sujetos armados dentro del vehículo, lo que activó de inmediato la respuesta de las agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con el mayor Rafael Navarro, de la Zona Policial de Coclé, las autoridades lograron interceptar el taxi en el sector mencionado, procediendo a la retención del vehículo y a la aprehensión de uno de sus ocupantes. Durante la verificación, se incautaron dos armas tipo “niple” de fabricación casera.

El sospechoso fue trasladado a la estación policial local para las diligencias correspondientes y puesto a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y el combate al porte ilegal de armas, al tiempo que exhortó a la población a reportar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 104.

