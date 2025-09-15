Unachi sustenta presupuesto; vicerrector afirma que recorte podría forzar el cierre de programas académicos

Desde la Unachi advirtieron que un recorte al presupuesto 2026 podría dejar a miles de estudiantes sin acceso a la educación superior y forzar el cierre de programas académicos y extensiones universitarias.

En medio de un tenso debate en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) advirtieron que un recorte al presupuesto 2026 podría dejar a miles de estudiantes sin acceso a la educación superior y forzar el cierre de programas académicos y extensiones universitarias.

La sustentación, realizada por el vicerrector académico Jorge Iván Bonilla, se llevó a cabo en ausencia de la rectora Etelvina de Bonagas, quien envió una justificación médica.

Según Bonilla, la Unachi solicitó un presupuesto de $114 millones para el próximo año, pero el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó una asignación de $72 millones, lo que representa un aumento de apenas $700,000 en comparación con el presupuesto de 2025. El vicerrector subrayó la gravedad de la situación, indicando que el presupuesto actual de la universidad ya se ha agotado, dejándolos en un estado de "déficit".

El recorte, de aprobarse, tendría consecuencias devastadoras para la comunidad universitaria. Bonilla detalló que se verían obligados a reducir la planta docente, pasando de 1,072 a 422 profesores. El impacto en el alumnado sería aún más significativo, con una posible disminución de 22,585 a 8,966 estudiantes, y el cierre de 129 carreras, dejando solo 77 activas.

Sin embargo, los diputados de la Comisión de Presupuesto respondieron con fuertes cuestionamientos a la gestión de la universidad, especialmente en lo que respecta a la planilla y los "sobresueldos". El diputado de Vamos, Manuel Samaniego, señaló que, en un momento de crisis económica en el país, la universidad debería hacer sacrificios como la reducción de estos beneficios para garantizar que más estudiantes puedan continuar sus estudios.

Con información de María De Gracia.