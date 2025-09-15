Más de 130 fugas de agua potable afectan a residentes de Don Bosco

Esta situación ha mostrado la falta de recursos con que cuenta la oficina metropolitana que atiende 6 corregimientos con sólo un vehículo y tres cuadrillas de reparación.

Don Bosco, Panamá/Las fugas de agua son visibles en las principales vías del corregimiento y sus residentes se encuentran en un estado de desesperanza ante la larga espera para que las cuadrillas encargadas de su mantenimiento se acerquen a realizar las debidas reparaciones.

Son más de 135 fugas contabilizadas por las autoridades locales y, de estas, TVN Noticias pudo constatar aproximadamente 80, en un recorrido de un tramo en la vía principal. Los sectores de altitud son los más afectados, como Bello Horizonte, que además denuncian que durante días festivos la presión de agua es muy baja y les dificulta poder hacer sus actividades cotidianas en casa, como cocinar, lavar o aseo personal.

Un residente afirmó que el problema “tiene más de 8 meses de estar con ese reclamo permanente a los funcionarios del Idaan, pero su respuesta es ahora regresamos y no vuelven”.

Pero a las fugas de agua se les agrega un problema que preocupa a los residentes de Don Bosco, y es que los charcos que se registran pueden provocar que las personas sufran accidentes como caídas, y los conflictos de a quién le corresponde el desperdicio del agua potable.

El representante del corregimiento, Patricio Pier Janson, se refirió al problema donde dijo que “desde hace unos meses mantienen una iniciativa con el IDAAN donde los vamos a buscar a su sede que está en Cerro Azul y los traemos todos los lunes y los martes para atacar las fugas”.

Esta situación ha mostrado la falta de recursos con que cuenta la oficina metropolitana que atiende 6 corregimientos con solo un vehículo y tres cuadrillas de reparación.

“Es insuficiente el recurso humano, los recursos que tienen para poder atender tantas fugas aquí (Don Bosco), yo quisiera hacerle el llamado al director del IDAAN y al gobierno central para que se le den los recursos porque lastimosamente en algunos lugares estamos desperdiciando el agua”, señaló el representante.

Entre otras quejas de los residentes están la necesidad de pasos peatonales, la acumulación de hojas que produce limo en las aceras y los reconocidos pataconcitos (acumulación de bolsas de basura) en las esquinas de las principales calles.

Con información de Heydi Morán