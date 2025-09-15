Adolescente trabajó 15 días sin pago y fue abandonada: 'No podemos ignorar esto', dice Suki Yard

La joven fue traída desde una comarca para realizar labores domésticas en Panamá, pero fue dejada en una estación de autobuses. La abogada Suki Yard exige justicia y alerta sobre la vulnerabilidad de niñas y adolescentes en zonas rurales.

Ciudad de Panamá/Una adolescente de la comarca Ngäbe Buglé fue abandonada en una estación del metrobús en la ciudad de Panamá después de trabajar durante 15 días como empleada doméstica sin recibir ningún salario.

El caso, que ha generado indignación nacional, ya es investigado por las autoridades, entre ellas el Ministerio de Trabajo y la Policía Nacional, tras la intervención de MiBus y organismos de protección.

Lo más grave, según advirtió la abogada especialista en temas de familia Suki Yard en entrevista con Noticias AM, no es solo la explotación laboral, sino la posibilidad de que la joven haya sufrido otras violaciones a sus derechos fundamentales.

La verdad es que es lamentable la situación. Estuvimos analizando el escenario que pudo haber vivido esta joven. No podemos obviar que pudo haber tenido afectaciones mucho más graves de las que conocemos hasta ahora”. — Suky Yard - Abogada

La abogada resaltó la importancia de que la menor rinda su declaración completa ante las autoridades, no solo para esclarecer el trabajo forzoso, sino para descartar delitos como explotación sexual o violencia psicológica. “Estamos hablando hipotéticamente porque no conocemos a fondo su relato, pero debemos someter todo al análisis. Esto no es ni el primer caso, ni será el último si no actuamos”, agregó.

Uno de los puntos más críticos señalados por la abogada es que se trató de una menor de edad realizando labores domésticas, actividad prohibida expresamente por el Código de Trabajo y la Ley de Protección de Niñez y Adolescencia. “Para este tipo de actividades no se puede contratar menores. Es ilegal por completo”, enfatizó.

Además, Yard cuestionó cómo llegó la adolescente desde su comarca hasta la capital, quién la autorizó y dónde estaban sus tutores. Planteó interrogantes clave: “¿Cómo llegan ellos hasta Bocas del Toro? ¿Cómo la traen? ¿Siendo menor de edad, dónde estaban los padres? ¿Quién autoriza?”

Según explicó, estos casos no son aislados. Existe un patrón preocupante en comunidades indígenas, donde jóvenes son reclutadas con falsas promesas de empleo y luego desaparecen o sufren abusos. “El denominador común en muchas desapariciones son mujeres indígenas que fueron citadas bajo la promesa de trabajo. Hay un modus operandi claro”, alertó.

Yard hizo un llamado urgente a fortalecer la presencia institucional en las comarcas, donde la estadística de desapariciones y delitos sexuales contra menores es alarmantemente alta. “No podemos seguir viendo esto desde la lejanía. Hay que acercar las instituciones, proteger a quienes son más vulnerables y tomar correctivos reales”.

Respecto al caso actual, la abogada exigió acciones contundentes: “Espero que se encuentren a los responsables y que sean sancionados enérgicamente. No podemos permitir que se vulnere impunemente la integridad, la intimidad y la emocionalidad de una adolescente. Este debe ser un mensaje claro para todo el país: protegeremos a la niñez”.

TVN Noticias confirmó que la joven retornó el pasado sábado 13 de septiembre a la provincia de Bocas del Toro, tras recibir el apoyo de varias organizaciones y particulares.