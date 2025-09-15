Comisión de Ambiente de la Asamblea realiza gira para proyecto de ley relacionado a la cuenca del río La Villa

La consulta ciudadana sobre el anteproyecto de ley 164 para la creación de la cuenca sobre el río La Villa generaría posible ley de recursos hídricos

Azuero/La gira que preside la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo estableció el seguimiento el segundo día de trabajo de la consulta ciudadana para la creación de una cuenca sobre el río La Villa; se encuentra en su fase de reconocimiento.

Durante el recorrido que se realizó, se comprobó el estado de la reserva forestal El Montuoso; luego recorrerá la cuenca del río, sus diferentes afluentes y, además, también se visitarán algunos vertederos de la provincia.

Lenín Ulate, presidente de la comisión, indicó que existe una preocupación legítima de toda la ciudadanía para conservar las fuentes de agua viva; por lo tanto, están realizando las gestiones para la creación de una ley que vaya más allá de la creación de una cuenca y se formule una para los recursos hídricos.

En tanto, una de las impulsoras de la norma, Yarelis Rodríguez, manifestó que su propuesta busca que se conserve esta belleza nacional y dijo sentirse afortunada de visitar este recurso hídrico y en su entorno natural.

Durante la consulta realizada por el Concejo provincial del pueblo de Azuero en la provincia de Herrera, los funcionarios de MiAmbiente y de la Autoridad de Aseo, en conjunto con los diputados de la Asamblea Nacional, recibieron propuestas para atender los problemas ambientales en el país.

El río La Villa es uno de los ríos en Panamá que presenta contaminación ambiental y deterioro debido a la deforestación, uso indiscriminado de plaguicidas, ausencia de ordenamiento territorial y mal manejo de los desechos.