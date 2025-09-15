Jubilados piden al presidente Mulino sancionar el proyecto de pago de intereses adeudados

Guillermo Cortés señaló que muchos adultos mayores se encuentran en un estado de desnutrición debido a sus bajos ingresos.

Guillermo Cortés, representante del Movimiento Mundo de Jubilados y Pensionados de Panamá, ha expuesto la crítica situación que enfrenta este colectivo, citando la falta de respuestas del gobierno y la urgente necesidad de atender a sus reclamos, que incluyen el pago de intereses adeudados, la aprobación de nuevos descuentos y un ajuste a las pensiones.

Cortés anunció una concentración para el miércoles 17 de septiembre a las 9:00 a.m. en la iglesia La Merced. La convocatoria se debe a la imposibilidad de conseguir una cita con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, para abordar los temas pendientes del sector.

Te puede interesar: Clima en Panamá: Se prevén chubascos aislados en el Caribe y aguaceros de moderados a fuertes en el Pacífico

Hizo un llamado al presidente José Raúl Mulino para que sancione y promulgue el Proyecto de Ley 727, que ya fue fallado a favor por la Corte Suprema de Justicia. Este proyecto permitirá el pago de intereses morosos del décimo tercer mes, un adeudo que se arrastra desde hace 38 años. Según Cortés, esta medida inyectaría casi 400 millones de dólares a la economía panameña, ayudando a los jubilados a cubrir necesidades básicas.

Señaló que hay tres proyectos de ley (225, 226 y 227) que buscan mejorar los descuentos existentes y añadir nuevos, por ejemplo, en artículos como ropa y el uso de tarjetas de crédito. Estos proyectos están en manos de la Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional, y Cortés espera que se consoliden en una subcomisión esta semana, antes de que finalice el período legislativo el 30 de octubre.

También se refirió al reciente informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento de la población panameña, afirmando que los jubilados se debaten "entre la incertidumbre de comer o comprar un medicamento". Denunció que muchos adultos mayores se encuentran en un estado de desnutrición debido a sus bajos ingresos.

El representante de los jubilados indicó que el ingreso promedio por quincena de un jubilado o pensionado está entre $80 y $90 dólares. Con una canasta básica que ronda los $600 o $700, este ingreso es insuficiente, obligando a muchos a depender del apoyo de sus familiares. Cortés advirtió que muchos de sus compañeros se encuentran en lo que él llama el "Callejón de la Muerte".

Te puede interesar: Mundial de Atletismo 2025| Gianna Woodruff pone a Panamá en la semifinal de 400 metros vallas

Cortés, quien hoy a las 11:00 a.m. estará en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea invitado a una discusión sobre acuerdos internacionales para adultos mayores, espera tener la oportunidad de exponer la difícil realidad de los jubilados panameños a los asistentes.