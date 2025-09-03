Jubilados enfrentan incumplimientos en descuentos del 25% pese a ley vigente

Acodeco reiteró que los consumidores tienen el derecho de exigir el cumplimiento de esta ley y pueden presentar sus quejas con las respectivas facturas como prueba.

Ciudad de Panamá/A pesar de estar amparados por la Ley 6, que establece beneficios y descuentos especiales para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, muchos consumidores siguen enfrentando dificultades a la hora de hacer valer este derecho, especialmente en comercios y restaurantes. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el incumplimiento del descuento obligatorio del 25%, generando preocupación entre los afectados.

"La denuncia más recurrente son los restaurantes, de personas que van a comprar comida y no les aplican el descuento. Vienen aquí con sus facturas a presentar la denuncia", señalaron voceros de Acodeco.

Uno de los principales problemas detectados es la estrategia que aplican algunos comercios: anuncian el descuento del 25% pero limitan su aplicación bajo ciertas condiciones. Según la entidad, hay una confusión frecuente entre los consumidores respecto a la acumulación de promociones.

"Aquí lo interesante es que el jubilado no puede exigir un descuento por encima de otro. Entonces el jubilado tiene que ver si le conviene el 25%. Le queda a él buscar y comparar precios para ver dónde le ofrecen una mejor opción", explicaron.

En el caso de las farmacias, otro sector donde también se deben aplicar estos beneficios, la situación es similar. Algunos establecimientos ofrecen descuentos entre el 25% y el 30%, pero no permiten sumar beneficios, lo que genera confusión y frustración entre los usuarios. La normativa estipula claramente que el descuento debe ser respetado sin condiciones engañosas.

Además, Acodeco denunció que otro de los incumplimientos frecuentes es la falta de señalización en los locales. Muchos establecimientos no colocan los letreros visibles que informen sobre el descuento del 25% a jubilados, lo cual también constituye una violación a lo establecido por la ley.

Acodeco reiteró que los consumidores tienen el derecho de exigir el cumplimiento de esta ley y pueden presentar sus quejas con las respectivas facturas como prueba. La entidad pone a disposición canales de atención y orientación para quienes deseen formalizar sus denuncias.

¿Qué pueden hacer los consumidores?

Exigir su descuento mostrando su carnet o identificación correspondiente.

Solicitar la factura detallada.

Reportar el incumplimiento ante Acodeco con evidencias.

Verificar si el comercio informa visiblemente sobre el beneficio.

Con información de Yenny Caballero.