Acodeco alerta sobre prácticas indebidas que afectan el historial de crédito en Panamá

La entidad detectó que algunos agentes económicos realizan depósitos mínimos para interrumpir la prescripción de deudas, afectando a consumidores que buscan limpiar su récord.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió sobre una mala práctica utilizada por ciertos agentes económicos que, con depósitos simbólicos de hasta un dólar, buscan interrumpir la prescripción de deudas y evitar que estas desaparezcan de los historiales de crédito de los consumidores.

De acuerdo con la institución, este año se han recibido 115 quejas relacionadas con la eliminación de deudas por prescripción, en las que los consumidores alegan no reconocer la fecha del último pago reflejado en sus reportes de crédito. Como resultado de estas irregularidades, ya se han impuesto sanciones por 96 mil dólares.

La ley 24 de 2002 establece que solo los pagos efectuados directamente por el consumidor, un fiador, un codeudor o los realizados mediante procesos judiciales son válidos para interrumpir el término de prescripción. Por tanto, los depósitos hechos por terceros o incluso por el propio agente económico no deben alterar el historial de crédito.

La Acodeco hizo un llamado a los ciudadanos a revisar periódicamente su historial de crédito y, en caso de atrasos, buscar soluciones formales como arreglos de pago, reestructuraciones o refinanciamientos, siempre mediante acuerdos escritos con bancos, financieros o cooperativas. Además, recordó la importancia de exigir que las entidades ofrezcan varias opciones para que el cliente elija la más adecuada según su situación económica.

Acciones de supervisión

La institución también informó que cuenta con un manual de criterios sobre la ley 24 de 2002, disponible en su departamento de educación, con el objetivo de orientar a consumidores y agentes económicos sobre sus derechos y obligaciones. Asimismo, reiteró que tiene la facultad de investigar, solicitar información y sancionar a quienes incumplan la normativa.

Con esta advertencia, la Acodeco busca proteger a los consumidores de prácticas abusivas que impactan su historial crediticio y garantizar un manejo más transparente en el sistema financiero del país.