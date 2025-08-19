Acodeco recibe quejas por más de $479 mil en la compra de autos usados en Panamá en lo que va del año

Durante 2024, la entidad resolvió 95 quejas por irregularidades en la compra de vehículos usados, que representaron un monto superior a $671 mil.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que entre enero y julio de 2025 recibió 69 quejas por un total de 479 mil 957 dólares relacionadas con la compra de autos usados en Panamá.

El incumplimiento de garantía encabeza los reclamos con 519 reportes que suman B/.366,005.47. Otros motivos señalados fueron:

Falta de información: 13 casos ($70,913.39).

13 casos ($70,913.39). Vicio oculto: 2 casos ($15,300.00).

2 casos ($15,300.00). Incumplimiento de contrato: 1 caso ($22,798.00).

1 caso ($22,798.00). Custodia del bien: 1 caso ($2,916.47).

1 caso ($2,916.47). Veracidad de la publicidad: 1 caso ($2,024.00).

Durante 2024, la entidad resolvió 95 quejas por irregularidades en la compra de vehículos usados, que representaron un monto superior: $671,916.85.

El jefe de la Sección de Vehículos a Motor, Raúl Lindo, recordó lo dispuesto en la Ley 45 de 2007, artículo 47, que prohíbe la importación de autos usados con más de cinco años de fabricación, salvo excepciones como autos de colección, carreras, funerarios, ambulancias, limosinas o vehículos adaptados para personas con discapacidad.

Acodeco recuerda a los consumidores

La institución aclaró que solo puede atender quejas de autos usados vendidos por agentes económicos dedicados a esta actividad, y no en casos de ventas entre particulares.

Asimismo, brindó las siguientes recomendaciones para evitar fraudes o pérdidas económicas: