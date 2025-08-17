Más de B/.24 mil en multas por incumplimiento en rotulación de productos sucedáneos

Acodeco recordó que las etiquetas de precios en los anaqueles no sustituyen el letrero obligatorio que exige la ley.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) sancionó con 103 multas que suman B/.24,975.00 a diferentes agentes económicos por incumplir con la Ley 113 de 2019, que regula la identificación de productos sucedáneos o de imitación.

La normativa establece que este tipo de alimentos debe exhibir un letrero visible que informe al consumidor si el producto es sucedáneo o imitación, además de detallar su nombre en español y el país de origen. También debe especificarse si es nacional o importado.

Durante este año, la institución realizó 171 verificaciones en seis provincias del país, de las cuales solo 25 productos cumplieron con lo establecido, mientras que 141 resultaron en incumplimiento.

Los consumidores pueden reportar anomalías a través del asistente virtual Sindi, WhatsApp y Telegram al 6330-3333, además de las cuentas en redes sociales de AcodecoPma y su página web. Las denuncias son anónimas, pero deben incluir la descripción de la falta, el nombre y la ubicación exacta del establecimiento.