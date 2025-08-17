¿Imitación o realidad? Acodeco recuerda a comercios que deben identificar productos sustitutos

De acuerdo con la entidad, el incumplimiento de estas disposiciones puede constituir publicidad engañosa, y derivar en las sanciones establecidas por la Ley 45 de 2007.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió un comunicado oficial recordando a los agentes económicos su deber de informar de manera clara y veraz sobre los productos sustitutos que ofrecen al público, en cumplimiento con la Ley 45 del 31 de octubre de 2007.

Según el anuncio, todo medio de comunicación comercial —incluyendo menús, cartas, afiches, pizarras y similares— debe identificar de forma precisa los ingredientes utilizados en cada plato o producto. Esta medida busca evitar confusiones y garantizar que el consumidor reciba información completa antes de realizar una compra o consumo.

Productos sustitutos e imitaciones

Acodeco enfatiza que, en caso de que un producto sea una imitación o sustituto de otro ingrediente o alimento, esta condición debe ser indicada de manera visible y comprensible. La información debe estar disponible previo a la decisión de compra, permitiendo al consumidor ejercer su derecho a elegir con conocimiento pleno.

De acuerdo con la entidad, el incumplimiento de estas disposiciones puede constituir publicidad engañosa, y derivar en las sanciones establecidas por la Ley 45 de 2007.

Reiteró que, estas medidas buscan garantizar la transparencia y el derecho a la información de todos los consumidores, fortaleciendo así la confianza en los establecimientos de servicio de alimento y, por ende, en el mercado general.

Igualmente, se le recuerda a la ciudadanía que debe solicitar la información al momento de buscar tomar una decisión y que, de no ser satisfecha su solicitud de ampliación de información, puede presentar sus reportes a través del asistente virtual Sindi, que funciona las 24 horas, mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, X y la página web de esta institución. Así como el 311 del Centro de Atención Ciudadana.