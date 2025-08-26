Acodeco multa con más de $90 mil a empresas que realizan maniobras para que no prescriban las deudas

Los depósitos hechos por terceros o por los mismos agentes económicos sin consentimiento del consumidor no deben alterar el historial crediticio.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha recibido más de 100 quejas debido a que algunas empresas aparentemente están reactivando la deuda de los clientes mediante pequeños depósitos para que la misma no prescriba.

Así lo reveló el jefe de Investigación de la Acodeco, Jaime Guzmán, quien detalló que en total se han recibido 115 quejas por el tema de la prescripción, por las cuales se han colocado 96 mil balboas en multa por esta queja.

Carlos Jordán se presentó a la oficina de la Acodeco precisamente a interponer una queja porque fue víctima de una institución utilizando esta maniobra.

Según explicó, realizó un préstamo con un banco del estado hace aproximadamente 10 años, y desconocía sobre la prescripción de la deuda, pero hace poco el banco al que le solicitó el dinero le empezó a hacer descuentos directos.

"Resulta que cuando fui a la APC, noté que el mismo banco había hecho un depósito de 25 centavos para mantener mi cuenta activa", relató.

Actualmente, más de 2,000 agentes económicos reportan información a la APC Experian.

Giovanna Cardellicchio, gerente de APC Experian, resaltó que la institución no puede modificar o borrar la información de la deuda "a menos que medie una orden de la autoridad competente, en este caso es Acodeco, o que el propio agente económico sea el que se hace responsable de esa referencia".

Acodeco aseguró que los depósitos hechos por terceros o por los mismos agentes económicos sin consentimiento del consumidor no deben alterar el historial crediticio.

"El pago que interrumpe esta prescripción es el realizado por el consumidor, su fiador o coautor o a través de un proceso judicial, no los hechos por tercero o por el propio agente económico. De comprobarse que este pago no fue realizado por los que acabo de mencionar, estas multas pueden ir de 5,000 a 10,000 balboas", explicó Guzmán.

Existe una serie de recomendaciones que usted debe tener en cuenta para tener buen historial de crédito.

"Primero, que la persona tiene que ser responsable con las obligaciones que adquiere. Es decir, no adquirir obligaciones que sabemos que no vamos a poder pagar. Lo otro es el manejo de las tarjetas de crédito. Podemos decir que en Panamá actualmente hay 826,000 tarjetas de crédito activas y en circulación. Eso son muchas tarjetas", indicó Cardellicchio. La ley número 24 del 22 de mayo de 2002 sobre el historial de crédito sufrió una modificación en el año 2021 y la misma se redujo de 7 a 5 años para que la información desaparezca de la APC.

Información de Yamy Rivas