Bono a jubilados: Pago inicia este martes, tras refrendo de la Contraloría

Ciudad de Panamá/La Contraloría General de la República refrendó 15 millones de dólares destinados al pago del bono permanente de $50 correspondiente al mes de agosto de 2025, en beneficio de más de 300 mil jubilados y pensionados a nivel nacional.

Este desembolso se enmarca en la Ley 438 de 14 de junio de 2024, que creó el Programa de Beneficios Permanentes para Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS). La normativa establece tres pagos anuales: B/.50.00 en abril, B/.50.00 en agosto y B/.40.00 en diciembre.

Contraloría señala que "con el refrendo de las planillas, el beneficio comenzará a hacerse efectivo a partir del martes 26 de agosto de 2025, cumpliendo con lo dispuesto en la ley y ofreciendo un alivio económico adicional a quienes dedicaron años de trabajo y esfuerzo al desarrollo del país".

La Contraloría señaló que su compromiso es garantizar "el uso responsable, transparente y oportuno de los recursos públicos, asegurando que este programa social, financiado con fondos del Tesoro Nacional, llegue de manera directa a todos sus beneficiarios".