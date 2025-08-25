Pago de bono a jubilados se hará efectivo tras protesta y retraso; Contraloría refrendó los fondos

El segundo pago de 2025 debió realizarse el pasado 20 de agosto, pero la falta de fondos destinados a este rubro provocó un retraso que generó la molestia de jubilados y pensionados.

Tras varios días de reclamos por el retraso en el pago del bono a jubilados, la Contraloría General de la República refrendó los 44 millones de dólares necesarios para cumplir con este compromiso establecido por ley en 2024.

Según fuentes del Gobierno, el desembolso se estaría haciendo efectivo entre este martes y miércoles.

La Ley 438 de junio de 2024 creó el Programa de Beneficios Permanentes para jubilados, pensionados y afiliados al sistema de Riesgos Profesionales. Este contempla tres pagos anuales de 50 dólares, los cuales coinciden con las fechas de desembolso del décimo tercer mes.

El segundo pago de 2025 debió realizarse el pasado 20 de agosto, pero la falta de fondos destinados a este rubro provocó un retraso que generó la molestia de jubilados y pensionados, quienes protestaron este lunes para exigir el cumplimiento de la ley. Incluso emplazaron al gobierno por 48 horas, de lo contrario seguirían en las calles.

En ese contexto, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, aclaró que la entidad no tiene la responsabilidad de financiar el bono, sino únicamente de actuar como pagadora. El compromiso, explicó, corresponde al Órgano Ejecutivo.

Por su parte, los jubilados manifestaron su esperanza de que en 2026 no se repitan contratiempos con la entrega de este beneficio.