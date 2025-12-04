Sorteo del Mundial 2026 | Conoce quiénes viajaron a Washington por la delegación panameña

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 9:30 am.

Panamá/La Selección de Panamá ya tiene representación en Washington D.C., donde este viernes 5 de diciembre se celebrará el esperado sorteo del Mundial 2026, un evento que marcará el camino del conjunto canalero rumbo a la cita global que por primera vez contará con 48 selecciones.

La ceremonia, que se llevará a cabo en el reconocido Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, será transmitida desde las 9:30 a.m. por TVN, TVMAX, TVN Radio 96.5 y TVN Pass, plataformas oficiales para el seguimiento de esta jornada histórica.

La delegación panameña que viajó a la capital estadounidense está integrada por figuras clave dentro de la estructura de la Federación Panameña de Fútbol. El grupo está encabezado por Thomas Christiansen, DT de la Selección Mayor de Panamá, quien será pieza fundamental en el análisis inmediato de los rivales que el azar determine.

Lo acompañan Miguel Zúñiga, secretario general, Christian Núñez, director de Selecciones Nacionales, y Pedro Núñez, gerente de Selecciones Nacionales, todos responsables de la planificación deportiva y logística.

En el área administrativa y comercial también forman parte del viaje Ana Carolina Redondo, directora de Comercialización, Mercadeo y Comunicaciones, junto con Alexander Da Silva, gerente de Comunicaciones, encargados de la estrategia mediática y promoción internacional del fútbol panameño. A ellos se suma John Dornheim, oficial de seguridad, quien supervisará los protocolos en un entorno que, debido al evento, mantiene un fuerte cerco policial.

Cabe destacar la participación de Jaime Penedo, leyenda de la selección de Panamá quien fue invitado directamente por FIFA para ser parte de grandes nombres en el mundo del fútbol.

La llegada de la delegación se dio en medio de una ciudad que experimenta una sensación térmica bajo cero y pronóstico de nevadas dispersas, condiciones que no han detenido la actividad alrededor del sorteo. Las calles que rodean la sede del evento permanecen bloqueadas celosamente, complicando el flujo de taxis y vehículos de plataformas, en medio de un operativo que refleja la magnitud global de esta ceremonia.

El sorteo será conducido por el exfutbolista Rio Ferdinand y la presentadora Samantha Johnson, rostro conocido tras su participación en la gala del Mundial de Qatar 2022. Panamá llega ubicado en el Bombo 3, compartiendo pote con selecciones como Argelia, Catar, Noruega, Escocia, Egipto, Túnez, Sudáfrica, Uzbekistán, Arabia Saudita, C. de Marfil y Paraguay.

Una vez definidos los rivales, la planificación tomará un rol determinante, ya que 24 horas después la FIFA anunciará los estadios y horarios de cada partido. Allí entrará en juego la logística, un aspecto que la Fepafut ya evalúa cuidadosamente. Miami se perfila como un posible búnker estratégico para la selección por su cercanía con múltiples sedes, disponibilidad de infraestructura y facilidad de desplazamiento, esto si el sorteo ayuda y coloca a la sele en el estado de la Florida o ciudades aledañas.

Para Panamá, este sorteo no solo revelará el camino mundialista, sino que también será la primera gran pieza del rompecabezas rumbo al evento más grande en la historia del fútbol.

