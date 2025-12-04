Mundial 2026: Sorteo en Washington bajo la sombra de Trump, restricciones y el show del fútbol

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVN, TVMAX y TVN Pass el próximo 5 de diciembre desde las 9:30 am.

Washington, Estados Unidos/La cuenta atrás para la Copa del Mundo de 2026, la mayor de la historia del fútbol, arranca este viernes en la ceremonia del sortejo en Washington, con Donald Trump listo para acaparar una enorme cuota de protagonismo.

Del 11 de junio al 19 de julio, 48 selecciones pugnarán a lo largo de Estados Unidos, México y Canadá por la corona que ostenta la Argentina de Lionel Messi desde su victoria en 2022 en Catar.

El viernes, a partir de las 12H00 locales (17H00 GMT), el Mundial tomará forma en un espectáculo repleto de actuaciones e invitados especiales diseñado a la medida de Trump.

El republicano ejercerá de doble anfitrión después de que se aceptara su recomendación del Kennedy Center, una institución que él preside, como sede de un sorteo que parecía regresar a Las Vegas como en el Mundial de 1994.

Bordeando los límites de la neutralidad política, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha cultivado una estrecha relación con el mandatario de Estados Unidos, el país que ostenta 11 de las 16 sedes del Mundial, por tres de México y dos de Canadá.

Con numerosos gestos y halagos, Infantino ha conseguido un acceso privilegiado a la Casa Blanca y a otros escenarios del poder político, pero el carácter disruptor de Trump sigue sobrevolando la gran cita del fútbol.

El republicano ha amenazado con retirar partidos a ciudades gobernadas por la oposición si considera que no son "seguras" y aplicado restricciones migratorias que podrían afectar a los aficionados extranjeros, además de mantener tensas relaciones con los otros gobiernos organizadores a raíz de sus exigencias arancelarias.

Tanto la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como el primer ministro canadiense, Mark Carney, tienen previsto desplazarse hasta un sorteo en el que, salvo sorpresa, Trump será agasajado con un Premio de la Paz recién creado por la FIFA.

- Show con lluvia de estrellas -

La supermodelo Heidi Klum y el comediante Kevin Hart ejercerán de maestros de ceremonias en un escenario en el que actuarán Andrea Bocelli, Robbie Williams y Village People, autores del himno "Y.M.C.A." que Trump hizo propio en su campaña electoral.

El exfutbolista inglés Rio Ferdinand conducirá el sorteo asistido por cuatro íconos del deporte norteamericano, ninguno de ellos mexicano: Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge.

En sus manos estará la suerte de las 48 selecciones participantes, seis de las cuales aún están por definirse en los repechajes intercontinentales y europeos.

De los bombos saldrán 12 grupos de cuatro equipos en un proceso con restricciones y reglas nuevas que tiene como cabezas de serie a Argentina, campeona mundial y de América, y España, monarca europea.

De terminar líderes de sus llaves, las escuadras lideradas por Messi y Lamine Yamal sólo podrían encontrarse en la final del MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Francia e Inglaterra, las otras naciones mejor clasificadas en el ranking FIFA, tampoco se verían las caras hasta al menos semifinales.

El cuarteto integrará el primero de los cuatro bombos junto a las tres escuadras anfitrionas, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Portugal.

Cristiano Ronaldo, en otro hito de esta edición, tendrá la oportunidad de alcanzar un récord de seis Mundiales disputados al igual que Messi, quien aún se resiste a confirmar su presencia a pesar de que sigue rompiendo redes con su selección y el Inter Miami.

- Amenazas en los bombos -

Por el fútbol latinoamericano, Colombia, Uruguay y Ecuador formarán parte del segundo bombo y Panamá y Paraguay del tercero.

En el cuarto se integrarán los sobrevivientes de los repechajes. Si Italia lograra su primer boleto desde 2014, alguna selección favorita podría toparse en la primera fase con toda una tetracampeona mundial.

La ampliación del certamen de 32 a 48 equipos también favoreció el acceso a pequeñas naciones como Cabo Verde o Curazao, frustrando aún más a selecciones excluidas como Costa Rica y Honduras.

Los dos primeros clasificados de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, avanzarán a las eliminatorias, que esta vez comenzarán por una ronda de dieciseisavos de final.

El sorteo también revelará al oponente de México en el partido inaugural que se jugará en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México.

La FIFA, sin embargo, no ofrecerá el calendario de sedes y horarios de los 104 partidos de forma completa hasta el sábado.

