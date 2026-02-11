Serie de las Américas 2026| Panamá vs Argentina: Águilas tropiezan frente al Club Daom antes de semifinales

La representación panameña cerró su participación en la etapa regular del certamen que se realiza en Venezuela.

Panamá/Las Águilas Metropolitanas, representantes de Panamá en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, terminaron este miércoles la fase regular del certamen con una derrota frente a su contraparte de Argentina, el Club Daom, por marcador de 10 carreras por 6, en el Estadio Monumental de la capital de Venezuela.

El elenco panameño presentó cambios en su alineación para este encuentro, el que afrontaba con el primer lugar de la clasificación y su puesto en las semifinales asegurados. Su ímpetu se notó en la parte alta alta del primer episodio cuando tomó la ventaja con tres carreras. Juan Alonso abrió la cuenta con un triple productor de una carrera y David Rodríguez la amplió con un cuadrangular de dos anotaciones.

Aunque la representación argentina descontó, con un sencillo remolcador de una carrera de Danyer Sanabria en la primera entrada, Panamá tomó distancia con dos anotaciones en el cuarto capítulo que fueron concretadas por Jason Patterson y Héctor Rayo.

La ofensiva de Argentina se impuso en la segunda parte del partido. Cinco carreras en el séptimo episodio le dieron una ventaja que los panameños no lograron revertir.

Rafael Rodríguez cargó con la derrota al permitir un imparable y cuatro carreras, con un ponche y una base por bola en un tercio de episodio lanzado.

Carlos Parra se apuntó la victoria al lanzar dos entradas y un tercio en los que permitió dos inatrapables, no recibió carreras, dio dos ponches y una base por bola.

Juan Alonso destacó por el bateo panameño al conectar cuatro hits en cinco turnos, con dos carreras anotadas y una empujada. Jason Patterson de 4-3 con una anotada y David Rodríguez de 5-3, un cuadrangular, con una anotada y dos impulsadas.

Por Argentina, Danyer Sanabria de 3-3- con dos anotadas y seis remolcadas. Julián Pedrouzo de 4-2 con una empujada y Pedro Amma de 5-2 con dos anotadas y una impulsada.

Con este resultado, Panamá termina la etapa preliminar del torneo con récord de cinco victorias y una derrota.

Te puede interesar: Temporada F1 2026 se estrena en Baréin: Nuevo reglamento y caos pronosticado por Norris en entrenamientos oficiales