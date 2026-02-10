Serie de las Américas 2026 resultado| Panamá vs Cuba: Águilas mantienen el ritmo antes de las semifinales

La representaciones panameña y cubana se enfrentaron en la penúltima jornada de la etapa regular.

Panamá/Panamá (Águilas Metropolitanas) mantuvo su racha ganadora en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 al superar este martes a Cuba por marcador de 7 carreras por 6.

El partido, realizado en el Estadio Monumental de Caracas, Venezuela, se definió en las postrimerías. El conjunto panameño perdía por parcial de 6 a 5 cuando marcó dos anotaciones en la parte alta del noveno episodio que le dieron la victoria.

Las Águilas tenían corredores en segunda y tercera base con un out. En ese momento, Carlos Mosquera concretó la carrera del empate luego de que David Rodríguez fuese puesto fuera en la primera base tras batear un rodado al campo corto.

Un error del tercera base cubano Christian Rodríguez provocó que Carlos Sánchez llegara a base. Esto lo aprovechó Brainer Bonaci para anotar la séptima carrera de la representación panameña la que, al final, le dio su quinto triunfo en igual cantidad de presentaciones en el certamen.

Jorge Bautista fue el lanzador que se acreditó la victoria al tolerar cuatro inatrapables, no recibir carreras, propinar cuatro ponches y dos bases por bolas.

La derrota la cargó Frank Álvarez quien concedió dos anotaciones en una entrada.

Te puede interesar: Selección de Panamá | Actuación de los panameños en el extranjero

Edgard Muñoz conectó dos hits en tres turnos por Panamá. Gabriel Noriega de 3-1 con tres carreras impulsadas, David Rodríguez de 5-2 con dos remolcadas y Carlos Sánchez de 4-1, un cuadrangular, con una anotada y una empujada.

Roel Santos destacó por el bateo cubano al pegar de 4-2 con dos carreras anotadas. Bárbaro Arruebarrena de 3-1 con una anotada y dos impulsadas, Alfredo Despaigne de 4-2 con dos impulsadas y Yoelkis Guilbert de 4-1 con dos remolcadas.

Panamá jugará su último partido de la fase regular el miércoles 11 de febrero cuando enfrente a Argentina en el Estadio Monumental a las 12:30 p.m. (hora panameña). Luego de ese encuentro se dispondrá a disputar su juego de semifinal, con un rival aún por definirse.

Las Águilas lograron su clasificación a la siguiente fase luego de vencer a Nicaragua, por 5 carreras a 3.