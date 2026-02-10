José Bisbal Carrillo | El boxeo está de luto, falleció leyenda del tinglado español

La trayectoria de Bisbal Carrillo se resume en una constancia envidiable, logrando ser siete veces campeón de España .

Panamá/El mundo del deporte y la ciudad de Almería están de luto tras el fallecimiento, a los 84 años, de José Bisbal Carrillo, un hombre que antes de ser conocido como el padre del artista David Bisbal, fue un auténtico titán de los cuadriláteros.

Tras una valiente lucha contra el Alzheimer, el púgil almeriense se despide dejando una huella imborrable en la historia del boxeo español.

Forjado en la Plaza Vieja

Nacido el 1 de diciembre de 1941, Bisbal Carrillo sintió desde muy joven la vocación de los guantes. Su ascenso en el boxeo amateur fue meteórico, logrando coronarse campeón de Andalucía y obteniendo el subcampeonato de España en 1960 dentro de la categoría de peso mosca.

Su consagración definitiva llegó en 1961, cuando en Madrid se proclamó campeón de España en la división de peso gallo. La prensa de la época, como el 'Diario de Almería', destacaba su estilo técnico y completo, subrayando su asombrosa habilidad para esquivar golpes en las cuerdas y su frialdad para capitalizar los errores de sus oponentes.

Un ídolo de masas y pionero internacional

Uno de los momentos más gloriosos de su carrera ocurrió en agosto de 1963. Tras conquistar nuevamente el título nacional del peso gallo, su ciudad natal lo recibió como a un héroe: una caravana de más de cuarenta coches de caballos escoltó a su ídolo en una noche que quedó grabada en la memoria colectiva de Almería.

Más allá de nuestras fronteras, José Bisbal fue un pionero del boxeo español, atreviéndose a aceptar retos en el extranjero en una época de grandes dificultades logísticas. Es especialmente recordada su incursión en Göteborg, donde venció en dos ocasiones al sueco Jan Persson, demostrando que su calidad era de exportación.

Los números de un siete veces campeón

La trayectoria de Bisbal Carrillo se resume en una constancia envidiable, logrando ser siete veces campeón de España. Su récord profesional cerró con cifras que hablan de su entrega en cada asalto:

• 52 victorias (5 de ellas por la vía del cloroformo/KO).

• 36 derrotas.

• 10 empates.

Hoy, el deporte español despide no solo a un gran atleta, sino a un referente de técnica y caballerosidad que supo llevar el nombre de Almería a lo más alto del boxeo nacional e internacional.

