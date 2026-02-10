Selección de Panamá | Actuación de los panameños en el extranjero

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Los futbolistas panameños en el extranjero tuvieron una jornada destacada en distintas ligas internacionales, dejando buenas sensaciones tanto en defensa como en ataque, con goles, asistencias y actuaciones determinantes para sus respectivos clubes, detalles que sumarán para poder aspirar estar en el Mundial 2026.

En Austria, el defensor Andrés Andrade fue una de las figuras en el triunfo del LASK 1-0 sobre el Tirol, en partido de la Bundesliga austriaca. El zaguero panameño disputó los 90 minutos completos, recibió una calificación de 7.6, y mostró gran solidez defensiva.

Andrade registró 76 toques, completó 44 de 55 pases (80%), ganó el 100% de los duelos aéreos (3 de 3) y realizó 7 despejes, confirmando su buen momento con el conjunto austríaco.

En Turquía, Michael Amir Murillo tuvo minutos en el empate 2-2 del Besiktas ante Alanyaspor. El lateral derecho ingresó y jugó 12 minutos, logrando una valoración de 6.8.

Murillo completó 5 de 6 pases (83%), acertó un centro, ganó todos sus duelos en el suelo (2 de 2) y tuvo un remate bloqueado, aportando equilibrio en el tramo final del compromiso.

Por su parte, en Eslovaquia, el defensor César Blackman fue clave en la goleada del Slovan Bratislava 3-0 sobre el DAC. El panameño jugó 90 minutos, recibió una calificación de 7.6 y aportó una asistencia.

Blackman completó 28 de 31 pases (90%), creó una ocasión clara, ganó todos sus duelos aéreos, y se mostró firme en defensa con dos despejes, siendo uno de los puntos altos del encuentro.

En Arabia Saudita, el guardameta Orlando Mosquera fue protagonista en la victoria 3-0 del Al Fayha ante Al Najma. El portero panameño disputó todo el partido, tuvo una calificación de 7.5, realizó 3 atajadas, no recibió goles y completó 31 de 38 pases (82%), manteniendo su arco en cero con seguridad.

En México, Edgar Yoel Bárcenas volvió a decir presente en el marcador, aunque no pudo evitar la derrota del Mazatlán FC 2-1 ante Chivas de Guadalajara.

El atacante panameño jugó 90 minutos, anotó un gol, tuvo dos remates, uno de ellos a puerta, y fue evaluado con 6.9 puntos, siendo uno de los más activos del conjunto morado.

En Costa Rica, el delantero Tomás Rodríguez tuvo una actuación destacada al jugar 81 minutos y marcar un gol en la victoria del Saprissa 2-1 sobre San Carlos. El atacante ya suma dos goles desde su llegada al conjunto morado, consolidándose como una pieza importante en el ataque.

En Chile, Cecilio Waterman disputó 90 minutos en la derrota de Universidad de Concepción 3-0 ante Audax Italiano, recibiendo una calificación de 6.8, en un partido complicado para su equipo.

Finalmente, en Israel, el mediocampista Cristian Martínez vio acción en el empate 1-1 del Kiryat Shmona ante Netanya.

El panameño jugó 45 minutos, tuvo un remate a puerta, completó 13 de 17 pases (76%), ganó duelos en ambos frentes y fue evaluado con 6.5 puntos, aportando equilibrio en el mediocampo.

En Brasil, el delantero panameño Kadir Barría tuvo acción con el Botafogo RJ en la derrota 2-0 ante Vasco da Gama, en una nueva edición del clásico carioca.

Barría disputó 73 minutos, recibió una calificación de 6.5, y mostró entrega en el frente de ataque. El atacante registró un remate a puerta, generó presencia en el área rival con dos toques en zona ofensiva, y participó en 19 duelos, destacándose en el juego físico.

Además, completó 7 de 11 pases (64%), ganó duelos tanto aéreos como terrestres y realizó dos despejes, aportando también en labores defensivas pese al resultado adverso.