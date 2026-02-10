Serie de las Américas 2026 resultado| Nicaragua vs Panamá: Águilas se instalan en las semifinales

La representación panameña extendió su racha ganadora en el certamen que se realiza en Venezuela.

Venezuela/Las Águilas Metropolitanas de Panamá se metieron en la ronda semifinal al mejorar su invicto a 4-0 en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026. Derrotaron 5-3 a los Leones de León de Nicaragua guiados por una sólida labor monticular de Bryan Cáceres y los batazos de Brainer Bonaci y Eduardo Vaughan.

Cáceres demostró que su relevo del pasado viernes ante Cuba no fue casualidad, dominó al rival por seis entradas y recetó cinco ponches. Esta es su segunda victoria y suma en total 11.2 episodios de trabajo para ocupar el liderato de ambos departamentos.

El mánager Rubén Rivera le dio la pelota para abrir “porque el plan era salir a ganar como sea. Cáceres es un hombre de mi confianza y él respondió haciendo una gran labor. Pero todavía no me quiero anticipar cómo será la posible semifinal. Voy juego a juego”.

Bonaci, por su parte, se estrenó en la casilla de cuadrangulares con un batazo en línea que se fue por la zona entre el centro y la derecha de los jardines del Estadio Monumental Simón Bolívar.

"Conecté el jonrón ante una recta (de Alfredo Villa). La estaba esperando porque me la lanzaron en todo el partido", destacó el campocorto. "Me sentí muy bien en el plato en este juego. En realidad, el torneo me ha servido para tomar experiencia".

Te puede interesar: Serie de las Américas calendario| Conoce cuándo juegan las Águilas Metropolitanas de Panamá

Panamá dominó el duelo desde temprano

Panamá se adelantó en el cierre del segundo tramo luego de que Carlos Sánchez bateó un doblete que remolcó a Edgard Muñoz. Un inning más tarde, amplió la ventaja a 2-0 con el primer cuadrangular de Brainer Bonaci en el torneo.

Panamá estiró la diferencia a tres anotaciones en el cuarto tramo. Carlos Quiroz y Muñoz ligaron imparables, avanzaron por error del cátcher Óscar Campos y un batazo rastrero por segunda base de Ariel Serrano generó la anotación.

Nicaragua rompió el blanqueo en el quinto inning gracias a un doblete de Jesús López que llevó hasta al plato a Alay Lago. Pero las Águilas panameñas se alejaron 5-1 con un doble remolcador de dos carreras de Eduardo Vaughan.

Nicaragua amenazó al final

No todo estaba dicho en la pizarra porque la tropa “nica” se acercó con un cuadrangular de dos carreras de Oswaldo Arcia, su primero en la serie. El batazo del slugger venezolano salió a 100,6 millas por hora por el jardín derecho y recorrió 362 pies.

Los felinos nicaragüenses amenazaron en el cierre del noveno episodio ante el cerrador Jorge Bautista. Un doble de Alay Lago, quien se fue de 4-4 en el compromiso, abrió el tramo y la visita tuvo oportunidad de dar un batazo decisivo.

Pero, el cerrojo de Panamá mantuvo la compostura y retiró a tres rivales en fila para asegurar el triunfo. “Él es mi hombre de confianza y por eso lo traigo para terminar los partidos”, dijo Rivera.

Te puede interesar: Beatriz Pacanins Orillac| La joven amazona panameña apunta alto en el 2026

El dato

Alfredo Villa, abridor de los Leones de León, alcanzó el liderato de ponches de la Serie de las Américas. El derecho norteamericano abanicó a siete rivales y ahora tiene 14 guillotinados en total. Realizó 90 lanzamientos.

Información de Serie de las Américas