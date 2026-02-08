Serie de las Américas calendario| Conoce cuándo juegan las Águilas Metropolitanas de Panamá

Panamá manda con autoridad en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026.

Panamá/La Serie de las Américas Gran Caracas 2026 tiene un claro protagonista en su arranque: la novena de las Águilas Metropolitanas, representantes de Panamá, que marcha como líder invicto del certamen con marca perfecta de 3-0, consolidándose como el equipo a vencer en el torneo regional.

Con un béisbol equilibrado, efectivo y oportuno, el conjunto panameño domina la tabla de posiciones, superando a selecciones tradicionales y dejando una sólida impresión tanto en ofensiva como desde el montículo.

Tabla de posiciones: Panamá marca el ritmo

Tras las primeras jornadas de competencia, así se encuentra la clasificación general de la Serie de las Américas:

Panamá : 3 ganados, 0 perdidos (.1.000)

: 3 ganados, 0 perdidos (.1.000) Venezuela : 2-1 (.667)

: 2-1 (.667) Argentina : 1-1 (.500)

: 1-1 (.500) Colombia : 1-1 (.500)

: 1-1 (.500) Curazao : 1-2 (.333)

: 1-2 (.333) Nicaragua : 1-2 (.333)

: 1-2 (.333) Cuba: 0-2 (.000)

El conjunto panameño no solo lidera en victorias, sino que también ha mostrado mayor consistencia en momentos clave, factor determinante en un torneo corto y altamente competitivo.

Ofensiva panameña: bateo oportuno y producción constante

En el plano individual, Panamá también se roba los reflectores. Eduardo Vaughan comanda los mejores promedios ofensivos del campeonato, con un impresionante .667 de average, convirtiéndose en una pieza clave en la alineación de las Águilas Metropolitanas.

Por su parte, Carlos Mosquera lidera el departamento de carreras anotadas, reflejo del dinamismo ofensivo y la capacidad del equipo para generar presión constante sobre los lanzadores rivales.

En cuanto a producción de carreras, Gabriel Noriega y David Rodríguez aparecen como referentes al sumar cuatro carreras empujadas cada uno, ubicándose segundos en ese departamento y confirmando la profundidad del lineup panameño.

Pitcheo sólido: la otra gran fortaleza de Panamá

Desde el montículo, Panamá ha sabido marcar diferencia. Darío Agrazal figura como colíder en ponches del torneo con seis, demostrando dominio y control en sus presentaciones.

El relevo también ha sido determinante. Jorge Bautista se erige como el líder en juegos salvados, con dos rescates, asegurando victorias en situaciones de alta presión.

A esto se suma la actuación de Bryan Cáceres, quien mantiene un porcentaje de carreras limpias (ERA) de 0.00, además de registrar una victoria, colocándose entre los lanzadores más efectivos del campeonato en esta fase inicial.

Jornada dominical y agenda del torneo

La acción de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 continúa este domingo con una triple cartelera:

Colombia 🇨🇴 vs Curazao 🇨🇼 , en el primer turno

, en el primer turno Argentina 🇦🇷 vs Cuba 🇨🇺 , en el segundo juego

, en el segundo juego En Macuto Venezuela 🇻🇪 fungirá como visitante ante Nicaragua 🇳🇮, cerrando la jornada

La novena de Panamá descansa este domingo, pero regresará a la acción mañana lunes, cuando enfrente a Nicaragua a las 8:30 p.m., con el objetivo de mantener el invicto y afianzarse en la cima del torneo.

Panamá, firme candidato al título

Con récord perfecto, líderes estadísticos y un equipo balanceado, las Águilas Metropolitanas confirman su condición de serio candidato al título en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026. El desafío ahora será sostener el nivel en la recta decisiva del campeonato.