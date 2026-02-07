Serie de las Américas resultado | Panamá sigue con buen paso tras vencer a Colombia

Con esta victoria, Panamá se consolida como uno de los equipos más consistentes del torneo.

Panamá/La Selección de Panamá, representadas por la Águilas Metropolitanas, continúa mostrando solidez en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, que se disputa en Venezuela, tras imponerse por 3 carreras por 2 a Colombia en el inicio de la jornada sabatina del torneo. Con este resultado, el combinado canalero sigue invicto y mejora su marca a tres triunfos sin derrotas (3-0).

El encuentro fue un duelo cerrado desde el montículo, donde el abridor panameño Luis Escobar fue una de las grandes figuras. El derecho trabajó seis entradas completas, permitiendo apenas tres imparables, una carrera limpia, otorgó tres boletos y ponchó a cinco bateadores, dejando su efectividad en 1.50 y acreditándose una salida de calidad clave para Panamá.

En ofensiva, Panamá fabricó sus tres carreras de manera oportuna. Isaias Velásquez aportó con el madero al conectar doble y anotar una carrera, mientras que Edgard Muñoz se fue de 4-2, siendo constante presión en las bases. El batazo decisivo llegó de Brainer Bonaci, quien remolcó una carrera con hit productor con dos outs, capitalizando una de las pocas oportunidades del equipo con corredores en posición anotadora.

Colombia respondió en la novena entrada con un cuadrangular solitario de Gabriel Lino, que ajustó el marcador y le puso dramatismo al cierre del partido. Sin embargo, el bullpen panameño respondió a la exigencia. Kevin Rodríguez lanzó dos episodios y Jorge Bautista se encargó de cerrar el juego con una entrada sólida, asegurando el triunfo canalero.

Por el conjunto colombiano, Andrés Angulo y Carlos Martínez fueron los más destacados a la ofensiva, cada uno con un imparable, mientras que el abridor Moisés Díaz cargó con la derrota tras permitir tres carreras (dos limpias) en cuatro entradas.

Con esta victoria, Panamá se consolida como uno de los equipos más consistentes del torneo, respaldado por un pitcheo efectivo y una ofensiva que responde en momentos clave. La Serie de las Américas Gran Caracas 2026 entra en una fase determinante, y el equipo panameño reafirma su candidatura como serio contendiente al título.

