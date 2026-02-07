Serie de las Américas 2026 | Resultados y juegos de la jornada sabatina

Serie de las Américas Gran Caracas 2026 : Resumen de la Jornada del 6 de Febrero y lo que viene.

Panamá/La Serie de las Américas Gran Caracas 2026, torneo internacional de béisbol continental que reúne a siete selecciones de Sudamérica y el Caribe, continúa su fase preliminar bajo el formato de todos contra todos, con emociones y resultados que reafirman la competitividad de este certamen disputado en Venezuela.

Resultados del Viernes 6 de Febrero

En una jornada vibrante correspondiente al segundo día de competencia, los resultados que marcaron el desarrollo de la fase inicial fueron los siguientes:

Nicaragua venció a Cuba 5–4 , en un duelo cerrado que se decidió en los innings finales, con una ofensiva que supo capitalizar sus oportunidades.

, en un duelo cerrado que se decidió en los innings finales, con una ofensiva que supo capitalizar sus oportunidades. Venezuela derrotó a Argentina 7–2 , con una actuación sólida de los Navegantes del Magallanes, que construyeron ventaja desde temprano y controlaron el juego hasta el final.

, con una actuación sólida de los Navegantes del Magallanes, que construyeron ventaja desde temprano y controlaron el juego hasta el final. Panamá derrotó a Curazao 7–1, consolidando su buen inicio en el torneo con una ofensiva consistente y un pitcheo que limitó las aspiraciones de los Cañones.

Programación de Partidos para Hoy — Sábado 7 de Febrero

La acción no se detiene en la Serie de las Américas, y para hoy se han programado tres encuentros clave en el calendario:

Colombia vs Panamá

Curazao vs Nicaragua

Cuba vs Venezuela

Estos compromisos pueden definir posiciones importantes de cara al cierre de la fase de todos contra todos y la lucha por entrar entre los cuatro mejores.

Tabla de Posiciones Actualizada

Tras las primeras jornadas disputadas, la clasificación en la fase preliminar queda de la siguiente manera:

Panamá — 2–0 Nicaragua — 1–1 Argentina — 1–1 Venezuela — 1–1 Cuba — 0–1 Curazao — 0–2

Este ranking refleja la paridad del torneo y la importancia de cada salida al campo en esta fase inicial de cara a las instancias decisivas.

Formato de Competencia y Sedes

La primera etapa de la Serie de las Américas 2026 se juega bajo un sistema de todos contra todos, en el que cada una de las siete selecciones — Argentina, Panamá, Curazao, Cuba, Colombia, Nicaragua y Venezuela (anfitrión) — se enfrenta entre sí para definir a los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales.

Este formato contempla un total de 25 juegos distribuidos entre dos sedes de alto nivel:

Estadio Monumental Simón Bolívar — La Rinconada, Caracas

— La Rinconada, Caracas Estadio Jorge Luis García Carneiro — Macuto, La Guaira

Ambos escenarios han sido preparados para recibir la alta competencia y ofrecer condiciones óptimas tanto para los atletas como para los aficionados.

Camino a las Semifinales y el Podio

Una vez concluida la fase preliminar, los cuatro mejores equipos según la tabla avanzarán a las semifinales, que se jugarán el 12 de febrero bajo el formato:

1° vs 4°

2° vs 3°

Los ganadores de esas series se enfrentarán en la gran final el 13 de febrero, mientras que los equipos derrotados disputarán el partido por el tercer lugar. Este esquema garantiza que cada encuentro tenga un impacto directo en la definición del podio del torneo.

La Serie de las Américas Gran Caracas 2026 sigue su curso con intensas acciones sobre el diamante, donde cada juego representa una oportunidad para escribir nuevas historias en el béisbol continental.