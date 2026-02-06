Serie de las Américas | Así se jugará en Gran Caracas 2026 sistema de competencia y pasos rumbo al título

La primera etapa del torneo se jugará bajo un formato de todos contra todos.

Panamá/La Serie de las Américas Gran Caracas 2026 se perfila como uno de los eventos más atractivos del calendario del béisbol juvenil continental, y la novena de Panamá dice presente en busca de defender su prestigio y competir por el título en tierras venezolanas.

El certamen, que se disputa del 5 al 13 de febrero, tiene un sistema de competencia claro y exigente que asegurará acción constante para aficionados y protagonistas.

Fase Preliminar: todos contra todos

La primera etapa del torneo se jugará bajo un formato de todos contra todos, donde las siete selecciones participantes — Argentina, Panamá, Curazao, Cuba, Colombia, Nicaragua y el anfitrión Venezuela — se enfrentarán entre sí para definir a los protagonistas de la siguiente fase.

Esta fase, que se desarrollará del 5 al 11 de febrero, consiste en una sola rueda de partidos donde cada equipo se mide con los demás, acumulando resultados que serán clave para la clasificación. En total, esta etapa contempla 25 juegos, repartidos entre el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y el Estadio Jorge Luis García Carneiro en Macuto, La Guaira, sedes oficiales del torneo.

Para Panamá, esta fase preliminar significa un desafío permanente: mantenerse competitivo ante selecciones con tradición y jerarquía, mientras busca un lugar entre los cuatro mejores que darán el salto a las instancias decisivas.

Semifinales: duelo por el pase a la final

Una vez concluida la ronda de todos contra todos, los cuatro equipos mejor clasificados avanzarán a las semifinales, programadas para el 12 de febrero. La fórmula es directa y emocionante:

1° vs. 4°

2° vs. 3°

Este formato busca premiar el rendimiento general con duelos donde cada carrera y cada episodio cuentan.

Final y Tercer Lugar: definición del podio

El 13 de febrero se disputarán los encuentros definitivos que darán forma al podio de la Serie de las Américas 2026:

Final del torneo: entre los ganadores de las semifinales

entre los ganadores de las semifinales Partido por el tercer lugar: entre los equipos que caigan en semifinales

De esta manera, el torneo no solo coronará a un campeón, sino que también establecerá los puestos de honor de manera directa y competitiva para todos los participantes.

Sedes de primer nivel

La organización eligió dos escenarios emblemáticos para albergar los compromisos:

El Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, Caracas, con capacidad para miles de aficionados.

de La Rinconada, Caracas, con capacidad para miles de aficionados. El Estadio Jorge Luis García Carneiro en Macuto, La Guaira, que complementa la logística del evento regional.

