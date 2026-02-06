Serie de las Américas 2026 resultado| Curazao vs Panamá: Águilas pegan fuerte en las postrimerías a los Cannons

La representación panameña afrontaba el segundo juego del certamen, menos de 24 horas después de su debut.

Panamá/Un despliegue ofensivo, en la parte baja del séptimo episodio, fue determinante para que Panamá (Águilas Metropolitanas) derrotara este viernes a Curazao (Willemstad Cannons), por 7 carreras a 1, en un juego de la segunda jornada de la Serie de las Américas 2026 que se realizó en el estadio Forum La Guaira, Venezuela.

El marcador se mantuvo sin anotaciones desde la primera hasta la quinta entrada, debido al control exhibido por los lanzadores abridores Adrian Luna, de Curazao, y Darío Agrazal, de Panamá. La pizarra se abrió cuando, en la parte baja de la sexta entrada, Carlos Xavier Quiroz pegó un imparable que llevó al 'home plate' a Brainer Bonaci.

El séptimo capítulo fue muy productivo para el conjunto aguilucho que marcó cinco carreras. En esa entrada, Quiroz remolcó una 'rayita' más, David Rodríguez pegó un doble productor de dos anotaciones y Carlos Mosquera fabricó otra carrera con un sencillo.

Transcurría el octavo episodio y Panamá sumó otra carrera, que anotó Isaías Velásquez mediante un hit de Carlos Mosquera.

Los representantes de Curazao descontaron en la novena entrada con un incogible de Erickson Leonora que condujo a Juremi Profar al plato.

Darío Agrazal se acreditó la victoria al tolerar cuatro imparables sin anotaciones con seis ponches y sin bases por bolas en seis episodios sobre el montículo.

Adrian Luna lanzó cinco entradas y un tercio en los que toleró dos inatrapables y una carrera, dio tres ponches y dos bases por bolas para apuntarse la derrota.

Destacaron por la ofensiva de Panamá: Carlos Mosquera, quien bateó dos hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó una; Carlos Xavier Quiroz de 4-2 con dos impulsadas y Eduradro Vaughan de 4-2 con una anotada y una remolcada.

Por Curazao, Juremi Profar de 4-2 con una carrera anotada. Luis Atile y Gedionne Martin de 3-1 cada uno.

El conjunto panameño pone su récord en dos victorias sin derrotas en el certamen que se lleva a cabo en su segunda versión.

