Serie de las Américas Gran Caracas 2026 resultado: Curazao se impuso con categoría a Nicaragua

Con esta victoria, Curazao toma oxígeno en el torneo y se mantiene en la pelea dentro de la Serie de las Américas

Panamá/La Selección de Curazao de béisbol consiguió su primer triunfo en la Serie de las Américas al imponerse por 7 carreras por 3 a Nicaragua, en un duelo donde la ofensiva curazoleña marcó diferencias a mitad del encuentro.

Con este resultado, Curazao iguala su registro en el torneo con marca de 1-1, mientras que los pinoleros descienden a 1-2 en la clasificación.

Otras noticias: Serie de las Américas resultado | Panamá sigue con buen paso tras vencer a Colombia

Otras noticias: Serie de las Américas 2026 resultado| Curazao vs Panamá: Águilas pegan fuerte en las postrimerías a los Cannons

El conjunto caribeño construyó la victoria con una actuación destacada de Hendrik Clementina, quien fue la gran figura del partido al conectar tres imparables en cinco turnos, incluyendo un cuadrangular de tres carreras en la sexta entrada, batazo que terminó de inclinar la balanza a favor de Curazao. También brillaron Jecksson Flores (3-3, 2 carreras anotadas, 1 impulsada) y Luis Atiles, que sumó dos hits, dos carreras y un boleto, siendo constantes amenazas en las bases. En el montículo, el abridor Mikel Manzano lanzó cinco entradas sólidas, permitiendo una carrera limpia, con cinco hits y un ponche, acreditándose la victoria.

Por Nicaragua, la reacción llegó a través del poder ofensivo. Sabriel Polanco abrió el marcador con jonrón solitario en la segunda entrada, mientras que Edgardo Fermín respondió con un cuadrangular de dos carreras en el octavo episodio, terminando el juego con dos imparables y dos carreras impulsadas. Sin embargo, el pitcheo nicaragüense no logró contener la ofensiva rival, especialmente tras la salida del abridor Luis Ramírez, quien permitió tres carreras en cinco episodios, y el relevo de Naswell Paulino, que recibió tres anotaciones sin sacar out.

Con esta victoria, Curazao toma oxígeno en el torneo y se mantiene en la pelea dentro de la Serie de las Américas, mientras que Nicaragua queda obligada a sumar en sus próximos compromisos para no comprometer sus aspiraciones en una competencia que sigue mostrando alta paridad y duelos cerrados.

Más temprano, en el inicio de la jornada sabatina, la Selección de Panamá volvió a imponer condiciones y derrotó a Colombia 3 carreras por 2, resultado que le permitió mantener el invicto y mejorar su registro a 3-0 en el torneo. El triunfo panameño se apoyó en una sólida labor monticular de Luis Escobar y un bullpen efectivo que supo cerrar el partido pese al empuje colombiano en los episodios finales.

Con estos resultados, la Serie de las Américas sigue mostrando alta competitividad, con Panamá firme en la cima, Curazao recuperándose en la clasificación y Nicaragua obligada a reaccionar en sus próximos compromisos para mantenerse con opciones en el certamen.