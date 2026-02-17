Béisbol Juvenil 2026 | Panamá Oeste mantiene el ritmo de sus peloteros en semifinales

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La novena de Panamá Oeste tiene pie y medio en la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros, tras dominar la serie semifinal 3-1 frente a Panamá Metro.

Los “Vaqueros” han impuesto su ritmo tanto con el madero como desde la lomita y ahora buscarán sentenciar la llave cuando la acción se reanude el viernes 20 de febrero, luego de la pausa por los Carnavales.

Maikel Nieto, el bate más caliente

El ataque del “West” ha sido determinante, y el nombre que encabeza la ofensiva es Maikel Nieto. El artillero presenta un impresionante promedio de .600, lidera al equipo con 6 imparables y 5 carreras anotadas, además de exhibir un sólido OPS de 1.414, números que lo convierten en el referente ofensivo de la serie.

El respaldo no se ha hecho esperar. Michael Worthington batea para .500 y mantiene un destacado OBP de .625, siendo pieza clave en la parte alta del orden al bate. Luis Aranda también ha respondido con average de .429, aportando contacto oportuno en momentos decisivos.

En la producción de carreras, Mildner Nieto se ha consolidado como el principal remolcador con 4 empujadas, mostrando temple cuando hay hombres en posición anotadora. A su vez, Osvaldo Cuevas aporta dinamismo con 3 carreras anotadas y promedio de .375, manteniendo presión constante sobre la defensa metropolitana.

Pitcheo sólido y bullpen impenetrable

Desde el montículo, Panamá Oeste ha mostrado profundidad y autoridad. Alexis Govea protagonizó una de las salidas más dominantes de la semifinal, lanzando 6.0 entradas, con efectividad de 1.50 y 4 ponches, acreditándose una victoria clave.

El derecho Edgar Samaniego ha sido el brazo de mayor durabilidad, trabajando 7.0 episodios completos, sumando un triunfo y 5 abanicados. Por su parte, Joshua Martínez ha aportado solidez con 6.1 entradas lanzadas y es el máximo ponchador del equipo con 6 strikeouts.

El bullpen ha sido un auténtico cerrojo. Alberto Gómez, Luis Navarro y Abel Rodríguez mantienen efectividad de 0.00, destacándose Navarro y Rodríguez con un salvamento cada uno, cerrando la puerta en momentos de alta tensión.

A nueve outs del objetivo

Con ventaja de 3-1 en la serie, Panamá Oeste está a un triunfo de asegurar su boleto a la final juvenil 2026. El equilibrio entre ofensiva explosiva y pitcheo de hierro ha sido la fórmula del éxito para los Vaqueros.

El viernes 20 de febrero será la cita decisiva: o se concreta la clasificación o Panamá Metro forzará el drama. Por ahora, el “West” cabalga con paso firme hacia la gloria.

