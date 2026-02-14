Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá: lanzadores realizan bullpen en vivo antes de pausa en los entrenamientos

El Clásico Mundial de Béisbol se realizará entre 5 y 17 de marzo y lo podrás ver por TVMAX.

Panamá/La Selección de Béisbol de Panamá que apunta a su participación en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) sigue sus entrenamientos en el estadio Rod Carew de la ciudad capital, esta mañana continuando en faceta de 'Live BP' (bullpen en vivo), donde vieron acción lanzadores destacados de la talla de Ariel Jurado, Jaime Barría y Jorge García.

El entrenamiento estuvo bajo la mirada del manager José Mayorga que coordinó la actividad en el terreno de juegos y en donde también jugó un papel importante el coach Carlos Lee que tiene que ver con la parte ofensiva.

Los entrenamientos entran en una pausa para los días domingo y lunes y prosiguen el martes en horas de la tarde, para proseguir con normalidad hasta la partida del equipo el próximo 1 de marzo a Estados Unidos, donde tendrá juegos de preparación ante equipos de Grandes Ligas.

Para el 3 de marzo se tiene previsto partido ante los Yankees de New York y para el 4 de marzo ante los Tigres de Detroit.

La voz de la experiencia

Christian Bethancourt acude nuevamente a un llamado con la Selección de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Bethancourt estuvo presente en la edición anterior del torneo, disputada en el año 2023. En esa ocasión, Panamá obtuvo la primera victoria de su historia en el certamen y para el pelotero eso fue satisfactorio, pero asegura que esta vez hay que ir por más.

"En el clásico pasado pudimos conseguir la primera victoria de Panamá y nos quedamos a cuatro carreras de avanzar. Ahora con el materia un poquito mejorado, con varios de los muchachos que están en grandes ligas, la meta es pasar a la siguiente ronda", resaltó.

Aunque su posición habitual es la de receptor, Bethancourt ha tenido experiencia en otras posiciones lo que le permite desempeñar el rol de utility. En este entrenamiento ha estado practicando en la primera base.

"Jugué en unos 25 o 30 juegos como primera base en Grandes Ligas", recordó. "Es una posición que me gusta, pero no es mi posición número uno... aquí no debe existir ego entre nosotros y si yo me tengo que mover todo el torneo a primera base, pues lo haré", puntualizó.

Por su parte, el lanzador Alberto Baldonado mencionó que por primera vez se logró reunir a la mayoría de los jugadores considerados de mejor nivel, lo que favorece la química del grupo.

"La gran mayoría ya nos conocíamos desde hace muchos años y muchos ya hemos coincidido ya sea en menores o en otras representaciones", expresó el serpentinero colonense que juega para los Yomiuri Giants de la liga profesional de Japón.

Baldonado destacó la unidad del elenco panameño. "Creo que tenemos un buen grupo para poder hacer un buen trabajo y sobre todo que cada uno está dispuesto a hacer lo que sea, en la posición que sea", señaló.

Grabado en la piel

Estar en la Selección de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es especial para el lanzador Jorge García quien se tatuó el logo del torneo en una de sus piernas.

"Sí, me tatué el logo del Clásico… se siente el dolor de la aguja fue algo igualito al dolor de estar aquí y satisfactorio de estar por primera vez en un Clásico Mundial", manifestó.

García, quien hizo una sesión de bullpen en vivo en el entrenamiento de este sábado, mostró su disposición de aportar al equipo en el rol que se le necesite.

"Lo que ellos decidan de mí, yo siempre voy a estar listo para dar lo mejor de mí a mi país como siempre lo he hecho y escuchar cada una de las cosas que me pidan y yo siempre voy a salir a competir", indicó.