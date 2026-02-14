LaLiga resultado| Real Madrid vs Real Sociedad: goleada blanca provoca cambio momentáneo en el liderato

Los 'Merengues' se valieron de un ataque eficaz para sacar un resultado importante.

España/El Real Madrid superó a la Real Sociedad, por 5 goles a 1, en un partido de la jornada 24 de la temporada 2025-2026 de la liga española.

Un doblete de Vinicius Júnior en el punto penal, a los minutos 25 y 48, fueron determinantes en el resultado para el equipo blanco. También marcaron Gonzalo García (5') y Federico Valverde (31').

En tanto que Mikel Oyarzábal descontó de penal, al minuto 21, por la Real Sociedad.

Este resultado pone al Real Madrid como líder provisional de la liga española con 60 puntos. Dos más que el FC Barcelona que, jugará ante el Girona el lunes 16 de febrero.